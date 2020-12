Le Noël Diego Maradona a disparu de la maison de Rocío Oliva et est revenu deux jours plus tard: “Les Martiens m’ont emmené”

Loin d’être comme son dernier Noël, qui est passé pleine de nostalgie et de tristesse en 2019. C’était une autre Diego. C’est actif, spirituel et avec l’humour pétillant qui le caractérisait. Pour que Maradona, tôt le matin de 25 décembre pas trop loin, “les OVNIS l’ont emmené”. Ou c’est ce qu’ils disent.

Le premier à révéler cette histoire hilarante a été Rosée d’olive, qui était le dernier couple stable connu du Dix. En septembre, alors qu’il était panéliste pour le cycle Polémica en el Bar (América), il a déclaré qu’après un Bonne nuit qu’ils avaient partagé avec le meilleur joueur de tous les temps et la famille de la dentelle, Duvet il était absent «deux jours» de son domicile.

«C’était après un 24 (décembre) à 00 et il est arrivé au 26 ou 27. Je lui ai demandé ce qui s’était passé, il ne savait rien de lui. «Les Martiens m’ont emmené», m’a-t-il dit. «Je ne savais pas où j’étais, j’ai récupéré, je me suis levé et je suis venu ici», m’a-t-il dit plus tard », commenté olive à ses confrères de programme, alors qu’ils se moquaient du départ ingénieux de l’ancien entraîneur de la Sélection.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était alarmé par la nouvelle, olive était direct: «Non, de quoi vais-je avoir peur. C’était ici en Argentine. Nous étions à Devoto et elle a dit à ma mère “belle-mère, les Martiens m’ont pris”, ha “.

La brève reconstruction faite par l’ancien joueur de River met en évidence à quel point Diego comme tout le monde présent, ils dînèrent tranquillement et en paix jusqu’au moment du toast. Quelques minutes après le choc des boissons, il dit qu’il est allé là où Maradona devait lui offrir quelque chose à boire et qu’il ne l’a plus trouvé. “Nous étions là aussi et il a disparu”, expliqué.

Le jour où Maradona a été prise par des OVNIS

«Je n’ai pas su ce qui s’était passé. Qu’est-ce qui va se passer, il est parti avec des amis. Quand il est revenu, nous déjeunions. Il n’est pas venu seul, il est venu avec le garde, ha », ajouta-t-il plus tard, faisant allusion à la vraie raison de sa longue absence.

Et pour compléter l’anecdote, quelques mois plus tard, lorsqu’il a accordé une interview à TyC Sports, lui-même Diego reconnu ce qui s’est passé Noël. «Une fois, avec quelques verres de plus, j’ai raté la maison pendant trois jours. Je suis arrivé au quatrième jour et j’ai dit «les OVNIS m’ont pris», ha. Ils m’ont emmené … Je ne sais pas où j’étais! Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui dire … », dit-il en souriant.

