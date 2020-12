Le début de l’année 2021 représente une perspective décourageante pour l’économie des familles mexicaines. (Photo: Cuartoscuro)

Il 2020 restera dans les mémoires comme l’une des années avec le plus grand crise et les changements dans la vie quotidienne des gens. La maladie de Covid-19 apporté avec lui divers défis en dehors du secteur de la santé, l’économie a été gravement affectée par la pandémie. Compte tenu de cela, il est essentiel que les familles aient un plan qui les protège des ralentissements économiques.

C’est pourquoi le célèbre “Coûts” de janvier pour 2021 présente un scénario inquiétant pour l’économie familiale. Compte tenu de cela, nous présentons quelques conseils d’experts en économie cela sera très utile pour survivre au premier mois de l’année prochaine.

Selon Ana Arellano Hernández, conseiller financier de Grupo Sura, en raison de augmentation des revenus pendant le mois de décembre causés par la prime de Noël et les paiements de fin d’année correspondants, les gens ont tendance à avoir des dépenses supérieures à leur revenu fixe ce qui entraîne une dette pour le début de l’année. L’expert a souligné que les revenus de décembre génèrent un déséquilibre budgétaire dans l’économie personnelle ou familiale.

En 2019, les gens ont utilisé 21% de leur prime de Noël pour acheter des cadeaux (photo: fichier)

Pour cette raison, il est recommandé organiser le revenu courant avant de faire tout achat pendant la période des fêtes. Avoir un budget limité permettra de générer un plan d’action pour identifier les principales dépenses à ces dates et éviter les dettes cela peut compromettre les revenus futurs.

La Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs des services financiers (Condusef) suggère également d’avoir un planification du budget d’achat puisqu’elle permet de réduire le surendettement qui affecte principalement les premiers mois de la nouvelle année. Il est essentiel de prendre en compte les produits de première nécessité dans la liste de courses et comme deuxième terme ces “luxes” qui méritent les vacances de cette époque, comme Noël et le Nouvel An.

Une autre recommandation vitale qui peut vous sortir de l’endettement au début de l’année est un économies de revenus que vous avez obtenu en décembre, il est recommandé d’allouer 20% du total reçu pour une réservation qui permet de payer des dettes fixes telles que l’électricité, Internet, les services d’eau, entre autres. Il est important d’allouer de l’argent pour payer des dépenses telles que transport, nourriture, logement. Une suggestion est de retirer l’argent et de le déposer sur un compte d’épargne afin qu’il n’y ait pas de tentation de le dépenser plus tôt et d’avoir un “Matelas” économique.

Une recommandation pour protéger votre poche contre les dépenses de Noël est de ne pas contracter de dette à long terme. PHOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO.COM

Selon des chercheurs de Institut de recherche économique de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) soulignent que la population mexicaine sauve en moyenne 15% de vos revenus. Une économie de 20% voire 30% permet de réduire l’impact de la pente de janvier.

Dans la Loi fédérale du travail, tous les Mexicains qui travaillent ont le droit de recevoir, au moins, un paiement correspondant à 15 jours de salaire, mieux connu sous le nom de prime, ce paiement est reflété approximativement le 20 décembre. Selon les données de Coru.com en 2019, les personnes allouées 26,5% de votre bonus organiser des fêtes, vingt et un% acheter des cadeaux, 21% destinés au règlement des dettes accumulées tout au long de l’année, alors que seulement économisez 15%.

Enfin, il est important n’achetez pas d’achats à long terme car ils représentent un crochet trompeur pour les acheteurs de décembre. Le directeur de Cooltura Financiera, Daniel Urías recommande ne pas s’endetter auprès des banques à des mois sans intérêt car les mensualités peuvent représenter une dette compromettante, puisque les retards représentent l’augmentation de la dette initialement acquise. Même peut augmenter la valeur de l’achat initial pour le long terme à régler.

