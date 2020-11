le secteur textile était l’un des le plus durement touché par la pandémie de coronavirus. Pendant des mois, les créateurs ont fermé leurs boutiques et ateliers, avec l’impossibilité de créer de nouveaux vêtements.

Aucun défilé de mode ni présentation des collections d’hiver, Beaucoup ils ont pris la décision difficile de quitter les modèles qu’ils avaient créés pour la saison suivante et les présenter l’année prochaine. Mais ils n’ont jamais perdu espoir pour cet été 2021.

Il y a des mois, dans un communiqué, la Chambre argentine de la mode a remarqué son accompagnement et son soutien aux travailleurs du monde de la mode, de l’industrie textile et du commerce, dans le moment difficile que traverse tout le pays et a déclaré “l’urgence à la mode”. L’activité menée par chacun des créateurs argentins comprend celle qui se déroule dans leurs propres ateliers, avec de petits ateliers et ceux qui travaillent avec des couturiers qui confectionnent leurs vêtements d’une manière particulière.

Cependant, ce secteur dès le début de la pandémie a été totalement affecté, non seulement à cause de la quarantaine, mais aussi à cause du manque de fournitures, coûts élevés, taxes, loyers et salaires et dépenses généraux. Mais la créativité n’a pas de frein.

Patricia Profumo, Jorge Rey et Rafael Garófalo ont déjà leurs vêtements d’été prêts. Et ils espèrent qu’il s’agit d’une collection unique. En dialogue avec Infobae, Ils ont raconté comment ils les avaient conçus au milieu de la pandémie COVID-19, ce qu’ils devaient changer dans leurs marques et quelles sont les tendances à venir pour cette nouvelle saison.

Les créations de mariée ne manquaient pas dans la collection de Patricia Profumo à ce retour

Patricia profumo est une créatrice de haute couture spécialisée dans les mariées. Il a plus de deux décennies de commerce. Son histoire avec la mode commence à une date très spéciale, les 15 ans de la sœur de Patricia.

Réfugiée chez elle avec son mari et sa petite fille de Mine, il n’a pas apprécié l’ouverture de sa nouvelle maison. Avec la collection hiver prête à être présentée dans la société, le créateur avait confié Infobae qu’il le conservera pour l’année prochaine, mais il n’en a pas été de même avec celui d’été.

Le rose est l’une des couleurs principales de la palette de couleurs pour l’été 2021

“La pandémie COVID-19 a pratiquement affecté tout le monde de la mode, En plus du travail adapté à chaque client en particulier, cela a affecté ceux d’entre nous qui ont des locaux commerciaux dans la rue car ils sont fermés depuis de longs mois et les coûts ne s’arrêtent pas. Cependant, on parie que cette pandémie prend fin et que tout revient à la normale laissant ainsi une réinvention inattendue et forcée au monde de la mode en général », explique Profumo.

“Les processus de vente en ligne ont été accélérés, et je dis cela parce qu’en tant que designer J’offre un service personnalisé pour chaque client et cela nécessite de la présence et cela a été complètement diminué », a expliqué Profumo à propos des changements dans sa marque dus au COVID-19.

Manches évasées, l’une des tendances des créations haute couture de Profumo

Pour sa nouvelle collection, la créatrice Il se consacre à la ligne casual, car la haute couture n’a quasiment aucune activité car les événements sociaux tels que les anniversaires, les fêtes de 15 ans, les mariages ou les événements religieux sont toujours exemptés.. PMais cela ne l’a pas empêché d’avoir des détails de luxe et de sophistication. “Nous continuons et nous continuerons à parier sur la mode argentine, en nous adaptant aux temps qui viennent, avec ou sans pandémie.”

Patricia a proposé une ligne haute couture en espérant que les événements rouvriraient encore plus et que les dames pourraient porter les tenues de rêve qu’elle a préparées avec son équipe, mais elle a également opté pour une collection décontractée amusante, fraîche et jeune.

Broderie avec appliqués de fleurs, un incontournable des robes de Patricia Profumo

“Les deux collections sont basées sur le pastel, le rose, le nude, le bleu aqua, le vert aqua et surtout sur la ligne casual de nombreux imprimés fleuris et des tissus frais avec un peu d’élasthanne très propices à cette nouvelle et chaude saison 2021 », a expliqué le créateur.

Enfin, Patricia a dit Infobae que pour cette nouvelle collection haute couture a été inspiré par la féminité et le luxe, mettant en valeur la texture, avec beaucoup de savoir-faire pour mettre en valeur la figure féminine avec élégance. Il y a aussi pensé pour la ligne de prêt-à-porter, qui s’adresse à une femme moderne, fraîche, didactique et surtout qui ne cesse d’être féminine.

Les volumes, ceux choisis pour l’été «capricieux» de Jorge Rey

Jorge Rey, Le jeune créateur de Rufino, était l’un des créatifs qui a présenté sa collection au milieu de la pandémie COVID-19 à travers les réseaux sociaux, s’adaptant à la nouvelle réalité: les défilés virtuels.

“À ce jour nous continuons à avoir des difficultés. Ouiou j’ai beaucoup travaillé et comme jamais auparavant dans cette quarantaine. Les équipes de travail ont été touchées et nous avons dû être isolés mais petit à petit nous reprenons tous nos emplois, également avec nos clients, et nous avons hâte que tout se termine et que nous puissions célébrer et nous revoir “dit Rey à Infobae.

Délicates broderies à la main et silhouettes de corps, voici la nouvelle capsule Jorge Rey

Le talentueux designer de Santa Fe qui a son atelier à Recoleta, dit qu’avec son équipe de travail Ils ont été séparés pendant trois mois jusqu’à ce qu’ils commencent à habiller Juana Viale pour l’émission de télévision, et ils ont commencé à préparer tous les looks choisis pour briller avec leurs créations nuit après nuit.

“C’était très compliqué en termes de ventes car il n’y avait aucun type d’événement pour utiliser les robes et les pièces que je fabrique, le mien est plus haute couture, avec des paillettes et beaucoup de tissu. Nous avons pu avancer avec la ligne de prêt-à-porter et avec les masques, que nous recevons des achats de tout le pays et c’est le plus beau message des ventes en ligne. Nous avons envoyé de Chubut et Salta, à Cordoue, Mendoza et Tucumán», Précise le designer.

Les couleurs stridentes comme le jaune font partie de cette nouvelle collection

Maintenant, Jorge Rey présente sa nouvelle capsule intitulée «Caprichosa», et elle s’inspire des caprices, de l’excentricité, de l’extrême, du volume, des couleurs stridentes. “Les vêtements sont un outil de communication et ils doivent également être reflétés par des couleurs.”

C’est pourquoi pour Jorge, les vêtements de cet été sont des chemisiers larges, une coupe décontractée, des palazzos, des robes de plage et une palette de couleurs vives comme le magenta, le lilas et le jaune.

Pendant des années Rafael Garófalo il est devenu un professionnel de l’art. Il se caractérise par ses designs de style glamour et une âme agitée. Avec la passion italienne, il fait revivre dans ses créations l’esprit de cette essence européenne.

Chemises à rayures et pantalon en lin, une combinaison qui ne manque jamais pour l’été

«Comme tout le monde, cela nous a pris par surprise mais la vérité est que notre équipe a tout mis sur ses épaules et nous avons réussi à lancer notre collection“Dit le designer à Infobae.

En ce qui concerne les changements qu’ils ont dû faire pour retourner au travail, Garófalo dit qu’ils ont dû prendre toutes les précautions et un protocole strict pour la manutention des matières et des matières premières, mais chacun devait être formé et sensibilisé collaborateurs avec le protocole de santé pour s’assurer que les vêtements répondent à un haut niveau de santé et d’hygiène. “Nous améliorons et optimisons également notre site de vente en ligne afin que nos clients puissent facilement accéder à nos produits », ajoute le créateur.

Camisoles, un incontournable de l’été 2021 par Rafael Garófalo

Cependant, il dit que cette saison n’a pas été facile pour eux. “Au début, nous avons fait de la prise en charge de notre personnel une priorité et au fil des jours nous avons réussi à réorganiser les tâches et les responsabilités de notre équipe de travail, laissant une partie de notre personnel incluse dans le groupe de risque protégé ».

C’est pourquoi cet été, ils ont appelé leur collection “Renaître”, inspiré par la femme d’aujourd’hui, celle qui devait accueillir de nombreuses activités, accompagnées de changements sociaux du moment et une année de nombreux défis.

Fuchsia, la couleur principale de l’été également présente dans la collection

“Les couleurs qui ressortent de notre collection sont les terres, les oranges et les jaunes, sans négliger les fuchsias, en même temps que le blanc cassé et le blanc sont présents comme toujours », explique Rafael Garófalo sur la nouvelle saison, ajoutant que les vêtements phares sont lescomme des shorts en lin, qui deviennent des vêtements super combinables avec tops et spolverinos en soie qui accompagnent les après-midi frais et Robes.

