STOCKTON, Californie – Alors que l’énorme incendie du ruisseau se rapprochait d’un lac haut dans le centre de la Sierra de Californie, les membres d’équipage d’un hélicoptère Chinook de la Garde nationale de Californie connaissaient les enjeux.

On rapporte que 50 personnes ont été piégées au lac Thomas A. Edison ou à proximité. L’incendie du ruisseau avait explosé dans une région remplie d’arbres morts, créant son propre climat et embusquant les habitants et les visiteurs. Un sauvetage aérien était leur seul espoir. Mais lundi soir, les tentatives pour les atteindre par avion depuis Fresno avaient échoué à deux reprises.

«Le seul mot que je puisse utiliser pour le décrire est apocalyptique», a déclaré l’Adjudant-chef Joseph Rosamond, le commandant de bord, au Stockton Record du USA TODAY Network. «Chaque morceau de végétation brûlait.»

Membres de l’équipage de l’hélicoptère CH-47 Chinook de Stockton qui ont récemment pris part à des sauvetages spectaculaires de personnes piégées par des incendies de forêt: CW5 Joseph Rosamond; CW2 Brady Hlebain; Sgt. George Esquivel; et le Sgt. Cameron Powell.

Il a déclaré que les responsables des incendies fédéraux et étatiques avaient clairement indiqué le risque de reprendre l’avion cette nuit-là. Les choses pourraient très, très mal tourner.

«Ils nous ont informés de la situation – ce sont les experts en matière d’incendie, n’est-ce pas – et ils connaissent le comportement du feu, les conditions météorologiques et les conditions d’incendie là-bas», a déclaré Rosamond dans une interview à Zoom mercredi. «Ils nous ont informés des dangers qui existaient.»

L’équipage de Rosamond l’avait déjà fait – et avait eu la chance de s’en sortir vivant.

Les quatre membres d’équipage faisaient partie de ceux qui ont transporté des campeurs par avion depuis un autre lac sur un bord différent du Creek Fire entre samedi soir et dimanche matin. Ces trois vols vers Mammoth Pool ont été pénibles, mais réussis, attirant plus de 200 personnes avec un équipage de Black Hawk.

Cela valait-il encore le risque?

L’équipage s’est réuni et a pris la décision ensemble. Ils voleraient.

Rosamond, qui est allé au lycée à Lodi, a été avec la garde nationale pendant 23 ans et a servi deux missions en Afghanistan et une en Irak; il a beaucoup vu.

«Mais rien de cette ampleur, rien de ce niveau», dit-il. «C’était le niveau de risque personnel le plus élevé dans lequel nous avons décidé de nous engager.»

Dans les heures précédant l’aube de mardi, le Chinook s’est élevé dans le ciel au-dessus de Fresno et s’est dirigé vers le nord-est.

Un Chinook et un hélicoptère Blackhawk transportent des individus piégés par l’incendie du ruisseau le 6 septembre.

L’équipage était équipé de lunettes de vision nocturne, mais le feu s’est avéré utile car ils ont volé plus haut.

«Ces braises et ces petits feux ont en quelque sorte éclairé le terrain afin que nous puissions voir où nous allions et ce que nous faisions», a déclaré Rosamond. Pourtant, la visibilité n’était parfois pas supérieure à un quart de mille, a-t-il déclaré.

Rosamond et son équipage avaient de bonnes raisons de jouer la sécurité. Avant de partir pour l’incendie du ruisseau, son fils de 5 ans a fourni un rappel. Luke avait mis son père sur écoute pendant quelques jours pour qu’il joue à Zelda sur sa Nintendo.

«Et je lui ai dit:« Hé, Luke, je sais que je t’avais promis que j’allais jouer à Zelda avec toi… »Il était vraiment excité. Mais j’ai dit: « mais il y a des gens qui sont pris au piège dans un incendie en ce moment et je dois aller les chercher. » Et il a accepté cela à contrecœur et je lui ai simplement demandé, j’ai dit: « Hé, ça vous dérange si je pars? Et il a dit: ‘Ouais, papa, ça va.’ »

Un troisième vol réussi et une reconnaissance

Des dizaines de personnes évacuées sont transportées en lieu sûr par un CH-47 Chinook Cal Guard après avoir été piégées par l’incendie du ruisseau.

Lors de ce troisième vol, l’équipage a traversé et chargé le Chinook. En atterrissant à Fresno, des acclamations ont éclaté derrière eux.

«Tout le monde était tellement heureux d’être sorti de là et d’être en sécurité sur le terrain», a déclaré Rosamond. «Nous savons qu’ils étaient vraiment reconnaissants. Nous pouvions dire à leurs applaudissements quand nous avons atterri, et c’est vraiment tout ce dont nous avions besoin. »

Au lever du jour, l’équipage a continué d’attendre des pauses météorologiques. À chaque fois, ils sont revenus pour plus de personnes. Encore et encore jusqu’à ce qu’ils puissent à peine rester éveillés.

« Je ne suis pas un expert médical, mais c’est la pire chose que j’aie vue, même si mes déploiements au combat », a déclaré Rosamond. «Je suis assez convaincu qu’au moins quelques personnes n’auraient probablement pas survécu à la nuit.»

Rosamond et les autres ont été salués pour leur bravoure.

«La 40e CAB aimerait vous présenter les vrais héros lors du récent sauvetage de Mammoth Pools», a déclaré la 40e Brigade d’aviation de combat dans un message Facebook. «Parmi nos meilleurs, ils ont été confrontés à des conditions de vol dangereuses et ont fait preuve de discernement pendant le sauvetage qui a duré jusque tard dans la nuit.»

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, les a également félicités.

«Les gens sont remarquables dans ces moments et altruistes dans ces moments», a-t-il déclaré, en réfléchissant aux vols de Mammoth Pool. «Ils auraient pu très facilement, très facilement faire demi-tour et dire que la fumée rendait cette mission trop dangereuse, mais ils sont allés quand même. Ils ont sauvé de très nombreuses vies.

Mais Rosamond aimerait que tout le monde se souvienne que le personnel de soutien, les techniciens de maintenance et toute une équipe de personnes dans les coulisses ont joué un rôle essentiel dans les sauvetages.

Les trois autres membres de l’équipage Chinook de Stockton, en Californie, étaient l’adjudant-chef Brady Hlebain et les Sgts. George Esquivel et Cameron Powell.

«Nous sommes de Californie, nous connaissons la région, c’est aussi notre arrière-cour, et c’est là que nous nous épanouissons le plus dans notre travail, c’est lorsque nous sommes en mesure d’aider nos propres citoyens ici dans notre État et d’essayer de garder la Californie. sûr », a déclaré Rosamond.

«Mon équipage, je veux juste leur donner des distinctions supplémentaires», a-t-il déclaré. «Ils étaient forts, ils étaient concentrés et ils faisaient exactement ce qu’il fallait à chaque étape du processus. Je n’aurais pas pu le faire sans eux. »

Pour l’instant, ils resteront à Fresno. Mercredi soir, l’incendie du ruisseau avait consommé plus de 166 000 acres et était contenu à 0%.

Pour l’instant, The Legend of Zelda devra attendre.

