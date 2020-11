Même s’il n’y avait toujours pas de lancement officiel, dans les magasins virtuels d’Android et d’Apple Le portefeuille électronique Modo, créé par près de 30 banques pour effectuer des virements entre personnes et des paiements en magasin via le QR Code, est désormais disponible. L’application, annoncée en février mais qui n’est arrivée sur les téléphones portables qu’en novembre, est la lettre forte des banques pour sortir et concurrencer Marché des paiements et, dans le même temps, avec de nombreux autres portefeuilles qui ont frappé le marché ces derniers mois, en raison de la croissance des méthodes de paiement numériques entraînée par la pandémie.

Une fois téléchargé sur le téléphone portable, après avoir enregistré les données personnelles et un mot de passe unique à six chiffres, Modo permet d’ajouter des comptes bancaires et des cartes de débit et de crédit au portefeuille, à condition qu’ils appartiennent aux banques qui le composent. Quelles opérations peuvent être effectuées? Un différentiel est qu’il permet des transferts à d’autres personnes, de compte en compte, sans avoir à charger le code bancaire (CBU); il suffira de faire inscrire le destinataire parmi les contacts téléphoniques.

Il servira également pour effectuer des paiements avec des codes QR dans les magasins à partir de l’un de ces comptes et cartes. Le commerçant pourra facturer avec Modo, sans commissions supplémentaires, en utilisant le QR du terminal de point de vente. Le portefeuille de la banque ne sortira pas pour recruter des entreprises, comme son concurrent Marché des paiements, mais noué des alliances avec les autres entreprises dédiées à cela, Premières données Oui Prisme. Ce dernier a eu un dur conflit avec Play Digital à propos de la marque Dimo ​​(argent mobile), qui était la première option choisie par les banques et était similaire à Bimo, la marque Prisma; Ce croisement, malgré le fait que de nombreuses banques possèdent à la fois un produit et l’autre, a forcé la création de la marque Modo.

En bref, Modo permettra de recharger les cartes émises par la fintech et sera en mesure de payer dans les entreprises qui ont le Mercado Pago QR

Dans Jouer au numérique, la nouvelle société créée cette année par les banques pour lancer Mode, ils expliquent que le portefeuille “est toujours en phase de test, il peut donc y avoir des changements dans ce que sera l’application finale”. Ils prévoient que les cartes émises par la fintech, telles que Mercado Pago, Naranja X ou tout autre, pourront être chargées prochainement. Dans le même temps, des paiements peuvent être effectués dans les entreprises ayant contracté le code QR à Mercado Pago, dans le cadre du plan Transferts 3.0 réglementé par la Banque centrale pour commencer à fonctionner le 7 décembre. Les cartes peuvent également être chargées American Express, une fois qu’un obstacle technologique a été résolu.

Un point incertain est de savoir si, avec le portefeuille de la banque, il sera possible d’effectuer et de recevoir des virements vers des comptes fintech, avec CVU au lieu de CBU. Bien qu’ils ne l’aient pas confirmé à Modo, il est clair que la Banque centrale a déjà déterminé «l’interopérabilité», c’est-à-dire le croisement de comptes bancaires avec des comptes virtuels, qui sera obligatoire à la fois pour les banques et la fintech. Par conséquent, on s’attend à ce que cette possibilité soit également intégrée. La vérité est qu’aujourd’hui, avec Modo, vous ne pouvez toujours pas transférer d’argent d’une banque à une fintech.

Play Digital prévoit un lancement début décembre et ils soulignent que “le vrai jeu commencera lorsque Modo pourra être utilisé à partir des applications de toutes les banques”. Il arrive que l’un des points centraux de Modo soit que le client puisse accéder au portefeuille en le téléchargeant comme n’importe quelle application ou en entrant via les applications des banques qui l’intègrent. Pour cette raison, chaque banque qui renouvelle son application mobile fait également la promotion d’opportunités d’utilisation pour Modo.

L’arrivée du porte-monnaie numérique des banques met un peu plus de poivre dans l’affaire convulsée des moyens de paiement, qui avait un allié inattendu dans la pandémie

Dans cet immense réseau d’utilisateurs potentiels se trouve le pari des banques pour s’adapter et survivre au barrage des services fintech, avec Mercado Pago en tête. Le projet Play Digital a été promu par quatre grandes banques privées: Galice, Santander, BBVA Oui Macro. Pour rendre le plan systémique, ils ont ajouté des banques publiques, telles que Nation Oui Villeet négocier avec Province. Le projet a également ajouté HSBC, Comafi, Itaú, Supervielle, Credicoop, Hipotecario, ICBC, Piano, Banco de Córdoba, Patagonia, Comafi, Corrientes, Mariva, Bica, Dino, Banco del Sol, Roela, BST et les quatre banques provinciales du Groupe Petersen (Santa Fe, Santa Cruz, San Juan et Entre Ríos).

L’arrivée de Modo met un peu plus de poivre dans l’affaire troublée des moyens de paiement, qui avait un allié inattendu dans la pandémie ce qui a conduit de nombreuses personnes à intégrer la numérisation dans leur vie quotidienne et à commencer à battre le pays du «cash only». Ainsi, ces derniers mois ont vu l’arrivée de nouveaux produits, services et technologies, destinés à la fois aux consommateurs et aux commerçants qui, par intérêt ou obligation, ont besoin de commencer à facturer sans billet.

