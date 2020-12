El Assessador a été fondée à Buenos Aires en 1973 et dispose d’une équipe d’experts-évaluateurs formés en Europe, aux États-Unis et en Argentine (Shutterstock)

Lorsque vous décidez de vendre un objet de luxe, comme des bijoux, des montres ou des bijoux, il est essentiel de procéder à une évaluation correcte afin de déterminer sa valeur. Cela montre la transparence et le sérieux lors de la réalisation d’une transaction, de telle sorte que celui qui vend l’article et celui qui souhaite l’acheter soient satisfaits.

À ce stade, il devient fort L’évaluateur, société fondée à Buenos Aires en 1973 et qui dispose d’une équipe d’experts-évaluateurs formés en Europe, aux États-Unis et en Argentine. Tous “sont formés aux matières liées à la gemmologie scientifique et à l’horlogerie suisse des marques les plus reconnues dans le monde”, disent-ils.

L’évaluateur Il est dédié à l’expertise et à l’achat de bijoux anciens et modernes, de montres brillantes de marques internationales, d’argenterie en anglais, français et créole, des sculptures, et tout ce qui touche à l’art. Il est situé sur l’avenue Corrientes et l’avenue Pueyrredón, coin emblématique de la ville de Buenos Aires. Dans ses locaux, vous pouvez voir une impressionnante collection d’antiquités.

«Notre priorité est la confidentialité et la sécurité de nos clients», assurent-ils, et pour le réaffirmer, ils disposent d’un personnel de sécurité dans tout le bloc, de manière à garantir l’intégrité de toutes les opérations. En même temps et, si nécessaire, un agent accompagne les clients au garage – s’ils sont dans un véhicule – ou à leur banque, afin qu’ils arrivent en toute sécurité avec l’argent de la vente.

L’évaluateur vous propose son service d’expertise sans frais et sans rendez-vous préalable. «À l’heure actuelle, les articles les plus consultés sont les bijoux et les montres que les gens ne peuvent pas utiliser pour des raisons liées, en principe, à l’insécurité. En revanche, l’or étant à un prix optimal pour le vendre, les personnes qui doivent faire un aménagement dans leur maison, ou se mettre à l’aise économiquement, étaient enclines à réaliser ce type d’opération », dit-il Jacqueline Queipo, évaluatrice officielle à El Assessador. “Le nombre d’enquêtes a énormément augmenté, car il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de traverser ce mauvais moment économique et il y a un autre secteur qui a décidé d’investir dans différentes matières premières pour avoir un soutien futur.”

«L’évaluation est sur place et le retard dépendra du nombre de pièces dont dispose le client. La valeur dépendra du matériau, de l’âge, du poids, de la conception et de l’état de conservation de celui-ci », explique-t-il.

Lorsqu’il s’agit de valoriser correctement un article, les évaluateurs «analysent les pièces avec des loupes, des lampes spéciales, nous les pesons et les évaluons, en tenant également compte de leur présence de pierres précieuses. En ayant des clients du monde entier, nous payons des prix internationaux, car nous ne sommes pas limités au marché local », déclare Jacqueline.

«Le client doit garder à l’esprit que nous avons de nombreuses années d’expérience et de prestige, que tous les évaluateurs sont des gemmologues certifiés, des experts en montres et bijoux de grandes marques, anciens et modernes», déclare Jacqueline, réaffirmant les connaissances des professionnels d’El. Expert.

Une évaluation peut se faire en ligne, même s’il faut tenir compte du fait que cela «est faisable en fonction de la qualité des photos qui nous sont envoyées et des données que la personne nous propose sur la pièce en question». Faire cela, Vous pouvez saisir le devis en ligne proposé par The Assessor sur son site Internet Ou communiquez via WhatsApp au numéro 11 3365 6641.