Alors que le monde scientifique retrace les dernières étapes d’une course qui semble interminable à obtenir et l’approbation ultérieure d’un médicament pour commencer par la vaccination, le deuxième défi, sans aucun doute, sera sa distribution. Bien entendu, la situation des différents pays est un facteur à prendre en compte lors du déploiement de la logistique. C’est ce qu’affirme l’infirmière espagnole Míriam Alía (46 ans), experte en vaccins à Médecins sans frontières (MSF). Le travail effectué par de nombreuses ONG en est un exemple clair. Son travail comme celui du reste de ses collègues n’est pas du tout facile. Les zones de conflit guerrier, les réfugiés et les territoires dévastés, quelle qu’en soit la raison, sont le champ d’action de toutes les campagnes menées par l’organisation. Infobae Il l’a interviewée pour en savoir plus sur son expérience de la logistique et de la distribution dans des contextes aussi délicats.

– Comment le COVID-19 est-il vécu dans les zones de guerre?

«Nous avons plusieurs pays qui ont connu des pics importants au cours des premiers mois de l’épidémie, puis un certain nombre de pays qui n’ont pas eu beaucoup de cas, mais qui ont de grandes difficultés à accéder aux mesures de traitement les plus essentielles telles que l’oxygène et le traitement des symptômes. Personnes vivant dans des crises humanitaires ou prises au piège des conflits, il est très difficile d’avoir accès aux services de santé, tant aux soins primaires qu’aux soins spécialisés et aux soins intensifs.

–Quel est le principal obstacle auquel ils sont confrontés pour atteindre ces territoires?

«Le principal obstacle est la sécurité, car l’accès doit être négocié avec des acteurs armés ou sur les fronts de guerre. Dans certains pays, il y a eu des accords de paix intérimaires pour permettre aux personnes atteintes du COVID-19 d’être soignées. Ensuite, il y a un problème d’accès à des ressources humaines qualifiées, car dans les zones de guerre il est très difficile de trouver des médecins ou des infirmières car les écoles sont très limitées. Ensuite, c’est la difficulté de la sécurité et le problème structurel des services de santé dans ces pays.

Míriam Alía, experte en vaccins chez Médecins sans frontières (vidéo 2) #Interview

– Dans les endroits où le problème est très complexe, est-il encore plus aggravé par la pandémie?

-Clair. Ce que nous constatons, c’est que dans certains des endroits où nous travaillons, indépendamment du fait qu’il n’y ait pas beaucoup de cas, les ressources étant très limitées, ils sont exclusivement dédiés au traitement des patients COVID-19, ou par exemple, des laboratoires uniquement pour analyser les tests de diagnostic. Ce que nous constatons, en particulier dans le domaine de la vaccination, c’est que de nombreuses campagnes pour le traitement d’autres maladies ont été paralysées, ainsi que les distributions de nourriture, en plus d’avoir des problèmes pour trouver des tests de diagnostic du paludisme. Dans une situation de ressources limitées, si tout le monde se consacre au COVID-19, au final, la mortalité indirecte est bien plus élevée.

“La logistique sera-t-elle le deuxième problème?”

«La logistique des campagnes de vaccination est toujours très compliquée, car ce sont des médicaments très sensibles qui doivent généralement être stockés entre 2 et 8 degrés. Ceci dans les pays qui n’ont pas d’électricité, ou qui sont des régions très éloignées, il faut s’y rendre en canoë ou en moto, et c’est très compliqué. Si à cela vous ajoutez que certains de ces vaccins ont des exigences de chaîne du froid encore plus compliquées, cela va impliquer beaucoup de dépenses et de complications logistiques pour vacciner dans certains pays.

Médecins sans frontières a mené une campagne de vaccination pour les enfants migrants sur l’île de Lesbos

– Quel est votre message pour ceux qui sont à un moment critique lorsqu’ils voient le nombre de personnes infectées et décédées?

«Il y a une chose qui est commune à toutes les épidémies, et dans ce cas, c’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un problème mondial, qui est la participation de la communauté et de la société. Il y a une fatigue épidémique. Tout le monde est très fatigué des règles, des mesures restrictives. Il y a de nombreux cas et de nombreux décès, mais il faut continuer. Parce que tant que nous ne serons pas tous protégés, personne ne le sera.

– Face aux besoins urgents dans ces domaines, l’attention portée au COVID-19 serait-elle reléguée?

– Clair. On l’a vu, par exemple, avec Ebola, au Congo, où les vaccinations ont été arrêtées pour éviter d’avoir beaucoup de gens ensemble en attente de se faire vacciner. Là, enfin, il y avait plus de mortalité due à la rougeole qu’à l’Ebola. Les pays où nous travaillons, le paludisme, la nutrition, la vaccination et la maternité, sont des causes qui auront un pourcentage élevé de mortalité indirecte si elles ne sont traitées que par COVID-19.

– Peut-on aborder l’hygiène personnelle dans ce contexte également?

– Quand on parle de camps de réfugiés, la distance physique ou l’hygiène des mains est pratiquement impossible. En d’autres termes, lorsque la devise était «rester à la maison», cela exclut les personnes qui n’ont pas de maison. Le problème des conditions de vie dans les camps de réfugiés est déjà venu d’avant et ce que fait cette pandémie le rend évident. Les conditions de vie des personnes déplacées sont inacceptables. Et s’il y a un cas dans ces domaines, la capacité d’explosion et d’épidémie est très élevée.

Campagne de vaccination de Médecins Sans Frontières contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la polio dans un camp de l’île de Chios

À votre avis, à quoi ressemblera l’après-pandémie dans tous ces endroits?

– Dans certains endroits, les cas ont déjà beaucoup baissé et en ce moment nous commençons à récupérer des activités qui étaient paralysées ou que nous n’avons pas pu maintenir lors du premier pic. Nous sommes prêts pour une deuxième vague, et bien sûr préparés pour quand il y a une vaccination disponible dans des endroits où le ministère de la Santé ne peut pas atteindre, nous pourrions.

– Dès que le premier vaccin contre le COVID-19 sera approuvé, l’obtiendrez-vous?

“J’ai reçu le vaccin contre Ebola dès que j’ai eu une chance.” Il s’agit d’une décision personnelle que les gens doivent prendre avec des informations transparentes et claires. Il est normal que les gens aient peur et doutent. En tenant compte du degré d’exposition, lorsqu’il y a un vaccin validé et si j’y ai accès et qu’il n’y a pas de restriction de vaccins uniquement pour les personnes âgées. Oui, je me fais vacciner.

Míriam Alía, expert en vaccins chez Médecins Sans Frontières, a expliqué en dialogue avec Infobae combien il est difficile de vacciner dans les conditions les plus compliquées: conflits de guerre, famines et camps de réfugiés. À son tour, il a déclaré que sans aucun doute, une fois approuvé, il serait vacciné contre le COVID-19

