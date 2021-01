Fin de l’année dernière Adrián David Martínez, populairement connu sous le nom d’El Dipy, est revenu à l’une de ses premières amours: la course automobile. Le chanteur a commencé à courir dans la catégorie Top Race Junior et hier, dans une course qui a eu lieu à Paraná, il a joué dans un accident impliquant plusieurs véhicules. Aucun des pilotes n’a subi de blessures graves.

Le choc était après Carlos Guttlein et El Dipy se sont frôlés au premier virage après le départ et immédiatement d’autres voitures, conduites par Alexis Tomada, Héctor Mercado et Alexis May ont rejoint la collision. «Je suis parfait. L’accident est causé parce que le garçon se referme, entre en collision avec moi et s’en va. Ce n’est pas ma voiture (celle qui bascule). Rien ne m’est arrivé. Je n’avais pas peur, je n’ai pas appris l’accident. Je n’ai rien, la voiture est saine et rien ne m’est arrivé, ce qui se passe, c’est que ce contact a généré l’accident », dit le chanteur en dialogue avec Télé-exposition.

Crash de Dipy dans Top Race

Quelques heures plus tard et après que les médias se soient fait l’écho de l’accident sur la piste, Pablo Echarri, avec qui l’ex de Mariana Diarco s’est croisé à plusieurs reprises en raison de ses opinions politiques opposées, a évoqué la question sur ses réseaux sociaux. “Conduis ta façon de parler”a écrit l’acteur sur son compte Twitter avec la vidéo de l’accident.

Le musicien a utilisé le même réseau social pour répondre: «Comment va le traître des amis? Imaginez qu’il gère votre façon d’agir, il ne manipulerait pas le chariot du supermarché. Tout cela est clarifié. Maintenant que vous êtes ici, est-ce que la pharmacie va bien? Laburando? Vous êtes plus sale qu’une pomme de terre. Je fais flotter plus de choses et ça va devenir compliqué pour toi. Vous le savez, n’est-ce pas? Besi “.

En dialogue avec Télé-expositionIl a ajouté à propos de l’acteur: “Ils n’ont rien à me donner, quoi me jeter. Ils sont comme ça, ils auraient adoré que nous nous soyons tous tués, et que j’aie été le coupable. Ils sont comme ça, le pays est l’autre, mais si l’autre est le leur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait d’avoir exprimé publiquement ses opinions, puisque désormais même son activité sportive peut être transférée dans la sphère politique, il a répondu non: “Pas du tout, je suis né en hurlant, voyez si je vais me taire à 43 ans ».

Après l’accident, le chanteur a montré les messages que jeEt il a envoyé la fille de Guttlein, l’un des conducteurs impliqués et le propriétaire de la voiture qu’il conduisait: «Le Dipy n’a pas agi de manière méchante. Ce sont des races, ce sont des fers et ces choses arrivent. Ils vont tous bien et c’est la chose importante. Ma famille est sortie pour défendre Dipy, je n’ai pas chaud, ça me dérange qu’il y ait des gens qui parlent sans savoir. Lever la tête et se battre pour arriver au prochain rendez-vous, c’est l’attitude ».

Martínez a posté une vidéo dans laquelle il explique les détails de l’incident: «Je vais bien, rien ne m’est jamais arrivé, la voiture est saine. Les voitures sont très sûres, elles vont toutes bien. La manœuvre: on part, celui de devant reste un peu donc je le passe à l’intérieur et avec qui on a eu le toucher il s’ouvre à l’extérieur, quand il descend, je lève mon pied du gaz deux fois, mais ceux derrière venaient aussi, on va tous vite . S’il frappait le frein, nous nous frapperions tous et ce fut une catastrophe pire. Je ne réalise pas ce qui s’était passé ».

Le Dipy a expliqué comment l’accident était

Puis son chef d’équipe explique ce qui s’est passé: «Ils ont mis un drapeau rouge et m’ont dit qu’ils avaient chaviré, que ce qui s’était passé était choquant et formidable. Je me suis déchaîné parce que je voulais savoir comment ils allaient, ce sont des amis, on se parle tous les jours. Je suis allé voir comment ils allaient et ils ont dit très bien. May, celui qui s’est renversé est mon ami, ils l’ont emmené à l’hôpital pour un check-up qui s’est bien passé et j’ai pris mon appareil photo pour le voir. Avec la caméra, je montre qu’il n’y a pas d’intention ».

Caméra à bord d’El Dipy, qui a été exclue

«Je dis aux pilotes de clavier que nous sommes 22 personnes qui vont à plus de deux cents par heure, que nous voulons gagner mais que personne ne veut que cela se produise. S’ils en savent plus que les pilotes et le commissaire aux sports qui ont dit qu’il n’y avait pas de faute … dans la caméra de bord, vous pouvez voir ce qui se passe. J’envoie un câlin à tous mes collègues, le plus beau était de voir leurs messages », ajoutée.

Alexis May, sur l’accident avec le Dipy

Ce lundi, il a également partagé une vidéo de Alexis May: «Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris soin de moi, je vais bien. J’ai une clavicule cassée et je tiens à remercier les soins médicaux reçus. Envoyez aussi un câlin à mon ami Dipy, laissez-le rester calme que ce n’était pas sa faute ».

