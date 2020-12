Denise Dresser et Sabina Berman (Photo: Cuartoscuro / IMBA)

Ce vendredi, lors du journal télévisé du matin Carmen Aristegui, l’écrivain Sabina Berman et la politologue Denise Dresser ont échangé sur leurs impressions sur le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador dans le cadre de leur deuxième anniversaire. Le débat a opposé l’évaluation de Dresser, qu’il considère comme «de bonnes intentions, mais de mauvaises méthodes», avec la perception de Berman que le président a effectivement fait des progrès dans l’accomplissement de ses promesses de campagne.

«La chose la plus louable a été de placer au centre du débat public d’où nous venons, le pays de l’inégalité lacérante et de la pauvreté scandaleuse. Cela ne veut pas dire que les méthodes pour atteindre l’objectif sont les plus applaudissantes. Il y a des sujets de préoccupation et ils ont à voir avec le fait que le président devient un homme de plus en plus puissant à la tête d’une administration qui a impliqué le démantèlement des freins et contrepoids », a fait valoir Dresser lors de sa participation initiale.

Pour sa part, Berman a dit que “Le président a promis une lutte contre la corruption, qui est devenu un crime grave au Mexique. Il est indéniable que la lutte contre la corruption est une priorité pour ce gouvernement. Le président a promis réduire la pauvreté. Il est clair que l’attention de ce gouvernement s’est tournée vers cette moitié du pays qui est pauvre. La troisième promesse du président était démanteler la logique néolibérale du gouvernement. Et il est évident que cela a été fait ».

Ainsi, le tableau n’a pas pu trouver un terrain d’entente pour le dialogue, non seulement parce que les évaluations des analystes ne coïncident pas entre elles, mais parce que chacun utilisait un point de référence différent pour évaluer les performances de l’administration actuelle.

Selon Berman, Dresser qualifiait le président sur la base d’un groupe de cas particuliers qui ne décrivent pas la signification totale du projet lopezobradorista. Pour sa part, Dresser a déclaré que Sabina prenait des principes idéologiques, mais sans conséquences matérielles, pour décrire un succès relatif du gouvernement.

Denise Dresser a reconnu que «le bien vient des absences et des abus de l’État. Le meilleur de ces deux années a été un revirement important. C’est un gouvernement rempli de personnes talentueuses et progressistes qui utilisent leurs positions pour promouvoir des programmes pas si visibles, mais positifs. ” (Photo: .)

Les deux analystes ont concédé quelques nuances quant à leur position centrale. Denise Dresser a reconnu que «le bien vient des absences et des abus de l’État. Le meilleur de ces deux années a été un revirement important. C’est un gouvernement rempli de personnes talentueuses et progressistes qui utilisent leurs positions pour promouvoir des programmes pas si visibles, mais positifs. ” Il a également admis qu’il n’y avait pas d’alternative plus efficace dans l’opposition.

De son côté, Berman a critiqué la «rigidité du gouvernement face à des événements imprévus». Et il a souligné le renforcement des manifestations féministes contre la violence de genre dans le pays, que le président a méprisé, et la gestion de la pandémie. «Nous devons comprendre que les présidents d’Amérique du Nord et du Brésil ont décidé la même chose, laissant la pandémie suivre son cours naturel. Ils l’ont fait dans un but évident, indescriptible, mais évident: sauver l’économie », a-t-il décrit.

Une question qui n’a été mentionnée qu’en passant, ainsi que presque ignorée par le président dans son rapport du 1er décembre, est l’insécurité. Dresser a fait valoir que López Obrador n’a pas été en mesure de mettre en œuvre une stratégie de sécurité efficace et que, au contraire, il a progressé dans les efforts de militarisation du pays. Ce fait est étroitement lié à la préférence que le président donne aux solutions exécutives et aux ordres laissés de son bureau.

La centralisation du pouvoir public, a-t-il dit, «a impliqué une désinstitutionnalisation très sérieuse et un retour à un système hyper-présidentiel d’un parti dominant. Le président gouverne sans l’implication d’autres institutions indispensables à la démocratie. López Obrador s’est orienté vers la centralisation du pouvoir au sein de l’exécutif. Il a gouverné en contournant la Constitution et le Congrès. Ce n’est pas nécessairement un modèle qui, dans sa mise en œuvre, produit une amélioration substantielle de la vie des plus pauvres à moyen ou long terme ».

