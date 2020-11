(Twitter: @ c4jimenez)

Un adolescent de 14 ans Il a attaqué deux de ses cousins, un de son âge et sept autres, avec un couteau. Tous deux sont morts après plusieurs coups de couteau. Il a également blessé de la même manière une fillette de 10 ans et une femme adulte.

“J’en ai marre d’essayer d’être parfait! J’en ai marre d’essayer d’être parfait pour ma mère!” a crié le mineur nommé Mario en tenant le couteau plein de sang, dans une maison du quartier Moctezuma, deuxième section, située dans le bureau du maire de Venustiano Carranza à Mexico.

Les événements se sont produits ce week-end, alors qu’une réunion de famille a eu lieu à cette adresse qui a commencé samedi et s’est terminée à l’aube dimanche.

Alors que Mario attaquait les deux autres mineurs, la fillette de 10 ans a réalisé ce qui se passait, alors elle a commencé à crier à l’aide, et c’est pourquoi elle a également été attaquée. Puis Osiris, l’autre adulte blessé, est venu et a tenté de prendre le couteau de l’attaquant; il a également subi plusieurs blessures.

Le garçon de 14 ans s’est calmé jusqu’à ce que son oncle César puisse le calmer, puis il lui a pris le couteau et a commencé à appeler à l’aide pour tous les blessés. L’autre garçon de 14 ans, nommé Eduardo, était déjà mort lorsque les ambulanciers sont arrivés. Nicolás, bien que mourant, était toujours en vie, mais il est malheureusement décédé à l’hôpital, malgré des soins médicaux car il avait au moins 10 coups de couteau dans la région abdominale.

Osiris, mère d’un des enfants décédés, a déclaré aux autorités que l’agresseur mineur est le neveu de son petit ami et qu’il est le fils d’une mère célibataire qui ne prend pas soin de lui correctement.

Par la suite, il a été rapporté via un fil Twitter que le porte-parole du parquet de la capitale, Ulises Lara López, avait annoncé qu’une évaluation psychiatrique et toxicologique serait effectuée sur le mineur, qui a été transféré au ministère public spécialisé du parquet de la justice pénale. pour les adolescents, où il a été condamné à être conduit dans un hôpital pédiatrique pour évaluation. Toutes ces données seront jointes au dossier d’enquête qui a été lancé pour le crime d’homicide. En outre, le responsable a réaffirmé que ladite agence, à tout moment, privilégie la protection de l’intérêt supérieur des enfants.

Des éléments d’une équipe multidisciplinaire du Bureau du procureur pour la protection des droits des filles, des garçons et des adolescents et du DIF de Mexico ont également assisté à la zone des événements, qui travaillent en collaboration avec le bureau du procureur général de la capitale pour fournir et s’occuper des victimes mineures dans l’affaire, ainsi que leur apporter un soutien juridique, psychologique et social ponctuel.

L’événement a lieu quatre jours après que la police a surpris deux garçons portant le corps d’un jeune homme assassiné dans une valise et deux semaines après qu’un homme a été arrêté alors qu’il transportait les corps démembrés de deux adolescents autochtones dans une rue du centre de la capitale mexicaine dans un camion.

Précisément, le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheibaum, s’est excusé auprès des proches de Yair et Héctor, les deux mineurs assassinés dans le centre historique, comme il l’a dit, à aucun moment ils n’ont voulu les criminaliser.

Ce qui précède, après que Sheibaum Pardo ait souligné le 4 novembre le possibilité que le meurtre soit un règlement de comptes pour trafic de drogue.

Ensuite, Karina, la mère des mineurs, a nié que ses enfants aient un quelconque lien avec le crime organisé et a demandé que s’il vous plaît “ne causer plus de problèmes” pour elle et sa famille.

