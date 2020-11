Le monde a célébré le génie de Diego Maradona sur le terrain. Mercredi, la planète s’est arrêtée, affligée par la mort du “Pibe de Oro”.

Des personnalités et des dirigeants du sport, ainsi que des gouvernements d’Amérique latine – y compris ceux que Maradona soutenait politiquement – ont réagi blessés par la mort et ont mis en lumière l’ami et l’énorme footballeur qui était sur le terrain, l’élevant comme le meilleur ou l’un des plus grands de tous les temps.

Maradona est mort d’un arrêt cardiaque dans la maison où il vivait à la périphérie de Buenos Aires, à l’âge de 60 ans, et la nouvelle a eu un impact profond à l’intérieur et à l’extérieur des frontières argentines. Le gouvernement du président argentin Alberto Fernández a immédiatement déclaré trois jours de deuil pour la mort de l’un des architectes de la consécration albiceleste lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique.

L’image de Maradona a été diffusée sur les écrans géants des stades d’Europe lorsqu’une minute de silence a été observée avant les matchs de la journée de la Ligue des champions. Les autorités sud-américaines du football ont reporté le match que Boca Juniors – le club amoureux de Maradona – organiserait contre l’Internacional de Porto Alegre pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

“Quelle triste nouvelle”, a tweeté en portugais le légendaire footballeur brésilien Pelé, qui avec Maradona s’est battu dans le débat pour le badge du plus grand joueur de tous les temps. «J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Un jour, j’espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis. “

Les deux exastros avaient fêté leur anniversaire en octobre. Pelé l’a fait à l’occasion de ses 80 ans.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le football est en deuil, après le départ de “l’un de ses talents les plus prodigieux”.

“Je l’ai toujours dit et je le répète maintenant, plus convaincu que jamais: ce que Diego a fait pour le football, pour que nous tombions tous amoureux du beau jeu, est unique”, a-t-il déclaré. “C’est, tout comme lui, juste énorme.”

La star argentine Lionel Messi, qui est considérée comme l’héritier du «10», a déclaré sur Instagram que c’était «un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais il ne part pas, car Diego est éternel ».

“Je garde tous les beaux moments vécus avec lui …”, a ajouté Messi, que Maradona a dirigé lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud.

En Amérique latine, plusieurs gouvernements se sont joints aux condoléances, principalement celles du Venezuela et de Cuba, que Maradona a publiquement défendues au milieu de la crise et des conflits avec les États-Unis, bien que leurs positions aient également suscité des critiques.

L’Argentin était un sympathisant de la révolution cubaine et des habanos, et il arborait fièrement un grand tatouage Che Guevara sur son épaule droite.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a tweeté: “# 25Novembre, journée doublement douloureuse: quatre ans sans la présence physique de #Fidel et aujourd’hui #Maradona nous quitte. Amis pour l’éternité, ils nous inspirent chaque jour.” Fidel Castro est décédé précisément le 25 novembre 2016.

“Je ressens une tristesse, un sentiment d’orphelin parce que je savais qu’en Argentine j’avais un véritable ami”, a exprimé, de son côté, un président vénézuélien contrit Nicolás Maduro dans une émission à la télévision d’Etat, se souvenant de la légende du football.

Maradona avait l’habitude de venir à la défense du gouvernement Maduro ces dernières années, lorsqu’il a été assiégé par d’intenses manifestations de rue. “Au Venezuela, le peuple règne”, a-t-il déclaré début 2019.

Au cours de l’émission de mercredi, Maduro a montré plusieurs vidéos de la star argentine et une montre qu’il lui a offerte.

«Je me souvenais du jour où il m’a donné cette montre. Aujourd’hui, je l’ai mis », dit-il, affichant une grande montre en or et noir sur son poignet gauche. “Voici le 10 le 10, l’éternel 10, notre Diego”, at-il ajouté.

L’ancien président bolivien Evo Morales, qui était un grand ami de Maradona, a rappelé que l’ancienne star argentine avait soutenu la Bolivie en 2008 dans leur combat pour être joué au stade Hernando Siles, auquel la FIFA avait tenté de mettre son veto pour être à 3600 mètres au-dessus du niveau. de la mer.

Morales a mené une campagne contre le veto à la hauteur et son grand allié était Maradona, qu’il a invité à jouer. Le “10” a déclaré à l’époque que “les Boliviens ont le droit de jouer là où ils sont nés”.

Un an plus tard pour les éliminatoires de la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’Argentine s’est inclinée 6-1 à La Paz et Maradona est restée ferme dans son soutien à la hauteur, tout en disant que chaque but était un «poignard dans son cœur».

«Diego était un grand défenseur du football en altitude et il aimait beaucoup la Bolivie. Grand ami des causes justes. Non seulement le football mondial pleure pour lui, mais aussi les peuples du monde », a souligné Morales.

Au Mexique, le président Andrés Manuel López Obrador – plus amateur de baseball que de football – a déclaré que grâce à Maradona, il avait trouvé «grâce dans ce sport».

A travers son compte Twitter officiel, le président a rappelé qu ‘”au Mexique, Maradona a vécu son grand moment de footballeur”.

Mais ma plus grande admiration a toujours été sa congruence. Il n’a jamais renoncé à ses idéaux même s’il a payé le prix d’être «politiquement incorrect» », a-t-il ajouté.

Pour l’attaquant colombien Radamel Falcao, Maradona a toujours été une idole.

«Je me souviens avoir passé des heures à regarder des vidéos, vos vidéos, avec l’illusion d’être un jour un joueur professionnel comme vous. Quand j’ai eu l’occasion de partager avec vous, j’ai réalisé votre grand cœur. J’ai été surpris que vous me traitiez comme si vous me connaissiez depuis toujours. Vous avez marqué ma vie de votre proximité et de votre affection », a écrit El Tigre sur les réseaux sociaux.

René Higuita, ancien gardien de l’équipe nationale colombienne, a écrit: «A celui qui était mon idole et ami, les fous et les différents sont parfois incompris… mais nous gardons de grandes vertus dans nos cœurs. Bon voyage dans le plus grand de l’histoire ».

___

Les journalistes María Verza et Carlos Rodríguez à Mexico ont contribué à ce rapport; Paola Flores à La Paz; Fabiola Sánchez à Caracas; Andrea Rodríguez à La Havane et Jairo Anchique à Bogotá.