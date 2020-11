Un manifestant pro-Trump devant le Pennsylvania Convention Center / SEBASTIÁN FEST

Philadelphie (USA) – Les yeux de Frances deviennent rouges, sa gorge se serre et elle se met à pleurer. Une fois qu’il s’est calmé, il regarde la caméra et dit: “Je veux la paix et l’amour, c’est tout!”

Frances, une femme dans la quarantaine, est dans le secteur pro-Trump. Il s’appuie sur une clôture métallique et regarde de l’autre côté, à cinq mètres, les vacances anti-Trump. C’est Philadelphie, le laboratoire social à ciel ouvert des Etats-Unis, ce pays qui cherche toujours un président deux jours après avoir voté.

La Pennsylvanie est l’un des sept États clés pour résoudre le dilemme électoral des États-Unis. Les deux derniers jours ont été mouvementés: à un moment donné, la Géorgie ou le Nevada sont en train de devenir les États qui pourraient donner à Joe Biden la majorité des 270 voix au collège électoral, mais des heures plus tard, selon la vitesse du décompte, le protagonisme passe entre les mains de Arizona. Ou la Pennsylvanie, qui apporte 20 voix et est une sorte de miniature des États-Unis.

Frances réfute de nombreux stéréotypes qui sont souvent appliqués au profond fossé politique que traverse l’Amérique. Elle est convaincue que le décompte des voix au Pennsylvania Convention Center derrière son dos doit être arrêté.. Il pense qu’il y a des votes invalides, des votes qui n’auraient jamais dû être acceptés. Mais elle est mal à l’aise lorsqu’on lui demande si elle soutient le tweet du président Donald Trump, que «Arrête de compter! “ qui a été lancé à midi ce jeudi. L’écrasante majorité de ses pairs, en revanche, n’ont aucun doute: L’élection de Trump est volée.

C’est le milieu de l’après-midi par une douce journée d’automne à Philadelphie, la ville où les États-Unis ont déclaré leur indépendance et adopté leur Constitution. En fait, des cris peuvent être entendus au Liberty Hall, qui est à quelques rues de là et a été le théâtre, à la fin du 18e siècle, de ces deux jalons.

Bien qu’à Philadelphie, la passion sans agression prévaut en général, la situation politique dans le pays est incendiaire, car à l’insistance de Trump pour que le décompte des voix pour l’élection de mardi soit arrêté, ce qui avait un niveau de participation inconnu. donnait depuis 120 ans, Biden s’oppose à lui: «Chaque vote doit être compté».

David, 27 ans, est dans le secteur anti-Trump et secoue la tête avec perplexité quand Infobae lui demande ce qu’il ressent.

“Notre niveau est si bas aujourd’hui que nous devons sortir et demander que les votes soient comptés … Quel genre de pays sommes-nous? Et si Trump gagne, il y aura des mini-atouts dans le reste du monde, comme il y en a déjà en Hongrie, en Turquie ou au Brésil ».

David, 27 ans, n’arrive pas à croire ce qui se passe dans son pays / SEBASTIÁN FEST

Le secteur anti-Trump est certainement un parti. De temps en temps, ils chantent «dis-moi à quoi ressemble la démocratie» avec un rythme hip-hop et demandent que le dernier vote soit compté. Différents intervenants se relaient qui, de manière très articulée et dans de courts discours, expliquent aux participants – la grande majorité d’entre eux sont des jeunes qui n’ont pas 30 ans – pourquoi il est logique de manifester là-bas, devant le Palais des Congrès.

Si à l’extérieur il y a du bruit et de la musique, à l’intérieur il y a du silence. L’endroit où travaille la commission des citoyens de Philadelphie, l’organe chargé du décompte, est ennuyeux. Le large espace est divisé par secteurs: “Numérisation”, “Sélection”, “Revue d’enveloppe”, “adjudication”, “extraction”, etc.

Selon le Washington Post, 12 000 voix sont tirées des enveloppes toutes les heures. Les responsables du contrôle veulent être aussi transparents que possible, c’est pourquoi ils ont ouvert une diffusion en direct des travaux dans ce bâtiment entouré de manifestants et de la police. Beaucoup de ceux qui y travaillent gagnent 18 dollars de l’heure, ce qui n’est pas vraiment un bon salaire aux États-Unis.

Les anti Trump sont plus nombreux que les pro Trump et sont beaucoup plus festifs / SEBASTIÁN FEST

“C’est la première année que les Pennsylvaniens peuvent voter par correspondance sans excuses, une mesure qui a été adoptée par une majorité législative républicaine à Halloween 2019. Les votes par correspondance ont créé une confusion sans fin.” note le journal, qui souligne la crainte à Philadelphie que la Pennsylvanie “soit la version 2020 de Florida 2000.”

Mais à l’extérieur du bâtiment, tout est beaucoup plus simple. Comptez les votes. Ou ne les comptez pas. Et il y a une troisième position: en finir, s’il vous plaît.

«Tout le centre de la ville est vide, personne ne vient de l’extérieur, il n’y a pas de travail. Tout le centre est fermé, on ne peut pas continuer comme ça », déplore Rickey, un Afro-Américain d’environ 55 ans qui passe à proximité du centre bouillant de Philadelphie.

Dans la matinée, une délégation Trump avait obtenu la permission d’un juge d’assister au dépouillement des votes. Lors d’une conférence de presse télévisée, ils ont affiché l’ordre et ont déclaré qu’ils entreraient dans le centre des congrès pour s’assurer que l’élection de leur patron n’était pas volée.

Quelques heures plus tard, les manifestants se sont plaints que les choses n’allaient pas bien: «Oui, ils ont été autorisés à entrer, mais ils ne peuvent pas s’approcher à moins de cinq mètres de ceux qui comptent. Que sont-ils censés contrôler alors?

L’après-midi à Philadelphie est de plus en plus un plaisir pour ceux qui rêvent d’un président Biden. La musique est typique d’une fête, vous dansez, sautez et riez, et quand quelqu’un d’un mégaphone annonce “pizza gratuite pour tous”, l’ovation est générale. Certains de l’autre côté de la clôture pourraient aussi bien se lancer un peu dans le secteur anti-Trump.

Mais ça ne se fait pas, la police les a divisés, ce qui n’était pas arrivé mardi soir devant la Maison Blanche, alors que les pro et les anti se mélangeaient sans problème.

La police a du travail supplémentaire depuis des semaines à Philadelphie. Il y a deux ans, en raison des émeutes qui ont résulté de la mort d’un homme afro-américain aux mains de la police. Maintenant, pour les manifestations pour et contre le dépouillement des votes.

Au-dessus, dans ce ciel qui cesse d’être bleu pour s’assombrir, un hélicoptère qui est “coincé” à quelques centaines de mètres au-dessus du Palais des Congrès. Un hélicoptère qui égale le pro et l’anti Trump: gardez un œil sur tout le monde.

Le soleil se couche derrière les immeubles de Market Street et la nuit approche. Frances revient sur l’autre secteur et s’excite. Rappelez-vous que lorsqu’il se dirigeait vers la manifestation, un anti Trump l’a rencontré de manière agressive. Il avait peur de le frapper. Il ne comprend pas pourquoi les choses devraient être ainsi.

«Je ne veux pas être séparé d’eux, je veux aller de l’autre côté et développer une connexion! Nous pouvons devenir amis et nous respecter les uns les autres, même si nous avons des opinions différentes. Je veux la paix et l’amour, c’est tout ».

