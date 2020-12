André-Pierre Gignac a rencontré son partenaire Thierry Henry à l’hôtel de concentration d’Orlando (Photo: Instagram @ 10apg)

Le joueur de Tigres UANL, André-Pierre Gignac avait un particulier fête ce mardi lors du match retour contre lui New York City FC, en quarts de finale du Ligue des champions de la Concacaf.

Et c’est qu’avant la confrontation, Gignac et son compatriote Thierry Henry, technicien Impact de Montréal MLS (club éliminé par Olimpia du Honduras), ils ont été pris dans l’hôtel de concentration pendant qu’ils bavardaient; donc l’artilleur félin Il a envoyé un message à son ancien coéquipier de l’équipe de France avec la célébration de son but.

Est allé à minute 30 ′ quand Gignac a ouvert le score pour la nuit. Après avoir fêté avec ses pairs, le français est allé au but rival et a mis un bras sur le poteau, tout en gardant son regard sur la pelouse, à la manière de Henri.

Le meilleur buteur de l’histoire des Tigres a expliqué à Fox Sports qu’il célébrait ainsi en soutien au stratège de la Impact de Montréal pour être hors compétition, alors il a pensé à le motiver faire la fête comme il le faisait quand il jouait pour lui Red Bull de New York.

Andre Gignac de Tigres célèbre le premier but contre New York (Photo: Miguel Sierra / .)

Parce qu’il vient de New York Red Bull, non? Et le rival est le New York City FC, c’est El Clásico. Donc, ce n’était qu’un petit détail pour lui

«S’ils (l’Impact de Montréal) avaient gagné, je voulais célébrer un but en face; alors je ferais mieux de le célébrer en hommage que de le célébrer sur son visage », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un effectue la même fête, car le 16 septembre, “Tití” a inscrit son 400e but de sa carrière, alors qu’il portait le maillot du New York Red Bull contre le Houston Dynamo, il l’a également répété lors du match contre le Toronto FC.

Gignac a été le premier à ouvrir le score lors de la victoire 5-0 à La ville de New York, pour ce que c’est la première équipe de Liga MX à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf, où ils affronteront, justement, la Club sportif Olimpia.

Assistant du FC Montréal Thierry Henry (Photo: Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Il est à noter que, lors du match aller, les Tigres avaient l’avantage d’au moins un but, avec des buts de Leo Fernández qui est redevenu le partant, par André-Pierre Gignac, Javier Aquino et Luis Quiñones

André-Pierre Gignac et Thierry Henry étaient coéquipiers de l’équipe de France lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010, où ils ont perdu 2-0 contre le Mexique, grâce aux annotations de Javier Chicharito Hernández et Cuauhtémoc Blanco

La Concacaf continue avec les éliminations et les affrontements de l’Amérique contre Atlanta United et Cruz Azul contre Los Angeles City pour déterminer les deuxièmes demi-finales du tournoi.

Les Tigres se sont qualifiés pour la demi-finale de la Concacaf où ils affronteront Olimpia du Honduras (Photo: Reinhold Matay-USA TODAY Sports

