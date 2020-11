MADRID, 29 ANS (CHANCE)

Concha Velasco est tombée amoureuse de nous en tant que jeune adolescente qui voulait aller plus haut et la vérité est que sa griffe et son sacrifice dans ce métier qui met tant de bosses sur la route, ont fait d’elle l’une des actrices les plus importantes de notre pays aujourd’hui. . La chanteuse a montré que 80 ans n’est pas un âge pour prendre sa retraite, mais pour se réinventer et aller de l’avant avec des projets qui réjouissent le cœur et vous donnent une motivation dans la vie.

Il n’y a pas longtemps, nous avons vu l’actrice dans Ma maison est à vous avec Bertín Osborne, qu’elle a laissé sans voix à de nombreuses reprises en raison de la rapidité avec laquelle Concha a répondu à certains de ses mots. Et c’est que Velasco a toujours été comme ça, spontané, combattant et naturel avant la vie. Il s’est battu pour devenir ce qu’il est aujourd’hui et c’est quelque chose qui restera indélébile pour l’histoire de notre pays.

A 80 ans, Concha Velasco continue d’être active avec ‘María’s room’, une pièce où l’actrice se donne comme d’habitude à son public, à ces adeptes qui ne l’ont jamais abandonnée et qui l’ont montrée être là à travers épais et mince.

Aujourd’hui, Concha fête ses 81 ans et le fait après avoir surmonté plusieurs problèmes de santé qu’elle a eu dans sa vie, mais avec plus d’énergie que jamais. Et c’est que l’actrice est l’exemple inestimable de “ vouloir c’est pouvoir ”, une femme qui n’a pas négligé sa vie personnelle et a réalisé le professionnel en sacrifiant tant de choses dont elle a été récompensée au fil des ans.