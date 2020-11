Le SEP a reçu un prix des bonnes pratiques de Coneval pour le programme Learn at Home (Photo: SEP)

La Secrétaire de l’enseignement public (SEP) a reçu le reconnaissance des bonnes pratiques dans l’utilisation des résultats du suivi et de l’évaluation dans le cycle des politiques publiques 2020, par le Conseil national pour l’évaluation de la politique de développement social (Coneval), pour la mise en œuvre et l’exécution de la stratégie d’enseignement à distance Apprendre à la maison, réduire l’impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’apprentissage des enfants et des adolescents.

Avec l’initiative d’attribuer des distinctions, Coneval cherche à promouvoir des actions d’évaluation et de suivi pour amélioration continue des entités et agences de l’administration publique fédérale (APF), qui sont en charge des programmes et actions de développement social, ainsi que des organes constitutionnels autonomes.

Lors de la cérémonie virtuelle, le Secrétaire Exécutif du Conseil, José Nabor Cruz Marcelo, a souligné que l’institution avait pris en compte que les outils et les bonnes pratiques étaient donnés dans un contexte compliqué, comme c’est 2020, en raison de l’épidémie causée par le virus SRAS-CoV-2.

Le Coneval a reconnu le travail effectué par le Secrétariat dirigé par Esteban Moctezuma pour faire face à une situation extraordinaire (Photo: SEP)

De son côté, le chercheur académique de Coneval, Guillermo Cejudo Ramirez, a souligné que, comme il s’agissait d’un événement imprévu, tel que l’éventualité due au COVID-19, réponses immédiates, alors le le défi en matière d’éducation était énorme.

Le ministère de l’Éducation publique a articulé et lancé une stratégie d’apprentissage à distance pour les écoles maternelles, primaires, secondaires et secondaires dans le but de minimiser les effets sur l’environnement éducatif découlant de l’urgence sanitaire.

En ce sens, il a souligné qu’il s’agit d’un effort de coordination exceptionnel, puisqu’un service public a été rendu dans un contexte difficile.

“Nous reconnaissons le capacité à articuler les efforts de nombreuses institutions et de écouter les parties impliquées dans la mise en œuvre, puisque la stratégie envisage la collecte d’informations pour mesurer la perception des élèves, des enseignants et des enseignants, ainsi que des superviseurs et des superviseurs. Mais bien sûr, en temps voulu, les effets de la stratégie devront être évalués », a déclaré Cejudo Ramírez.

Le programme Apprendre à la maison a été mis en œuvre pour éviter les retards dans l’éducation pendant l’urgence sanitaire due au COVID-19 (Photo: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Esteban Moctezuma Barragan, Secrétaire de l’éducation publique, a déclaré que Aprende en Casa est l’une des stratégies qui fait l’histoire de l’éducation publique au Mexique. Il a ajouté que la distinction que le SEP a reçue ce jeudi rend hommage à l’effort éducatif du gouvernement dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador, “pour avoir offert une nouvelle école mexicaine d’équité et d’excellence”.

Il a également estimé que ce qui devrait être reconnu, ce sont les enseignants régionaux, dont les enseignants ont fait fonctionner la stratégie et veillent à ce que l’apprentissage des enfants et des adolescents ne s’arrête pas. “Au Mexique de 2020, toutes les familles mexicaines peuvent confirmer que nos professeurs sont irremplaçables”, a déclaré le fonctionnaire.

Il a souligné le rôle fondamental des pères et des mères, qui ont aidé le programme d’éducation numérique à fonctionner dans chaque foyer.

Depuis mars dernier, les garçons, les filles et les jeunes ont cessé de suivre des cours en personne pour éviter la propagation de la maladie COVID-19 (Photo: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Moctezuma Barragán a rapporté que 4550 matériels télévisés, radiophoniques et éducatifs seront produits cette année pour les médias numériques.

En outre, il a déclaré que «Apprendre à la maison a profité de plateformes éducatives accessibles qui étaient disponibles à la fois dans le SEP et dans les foyers et les écoles mexicains, et reposaient sur l’une des réalisations les plus équitables et les plus fières du système éducatif national: Manuels gratuits. En plus d’atteindre l’objectif de conclure le cycle scolaire 2019-2020, couvrir les apprentissages attendus. “

Ce qui précède, a déclaré le secrétaire, a été vérifié en analysant les examens d’entrée dans l’enseignement secondaire supérieur et en identifiant que les élèves qui ont terminé l’école secondaire pendant la pandémie, ils n’ont pas perdu la connaissance.

