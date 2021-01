Palmeiras a peint une deuxième Copa Libertadores dans leurs tribunes (@chomickirio)

“Comme nous avons marqué trois buts ici, River peut faire la même chose à domicile. Quel que soit le résultat d’aujourd’hui, la série va et vient. Par conséquent, nous utiliserons notre force mentale pour que notre équipe puisse à nouveau imposer sa philosophie de jeu », ont été les mots prudents que l’entraîneur portugais Abel Ferreira a esquissé après avoir battu l’équipe argentine 3-0 lors du match aller des demi-finales. de la Copa Libertadores.

Cependant, les fans de la Palmeiras pense très différemment au directeur technique, ce qui était en évidence avec la nouvelle décoration qu’ils ont placée dans l’Allianz Parque. Dans les dernières heures, dans l’un de ses en-têtes, ils ont peint deux Coupes Libératrices et la légende «obsession, gloire éternelle».

Palmeiras a gagné 3-0 contre River à Buenos Aires (REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni)

Verdao a joué 20 éditions de la plus haute compétition continentale, mais jusqu’à présent, ils n’ont pu gagner le tournoi qu’une seule fois. C’était en 1999, quand il a remporté la finale contre le Deportivo Cali de Colombie. Il est également tombé dans trois finales: 1961 (Peñarol de l’Uruguay), 1968 (Estudiantes de La Plata) et 2000 (Boca Juniors).

En tirant un deuxième trophée, l’équipe brésilienne a clairement montré l’extrême confiance dont elle disposait pour devenir champion lors d’une éventuelle finale contre Xeneize ou Santos (au match aller, joué à la Bombonera, ils ont égalé 0-0).

Palmeiras ressemble à un champion de la Copa Libertadores (@javigilnavarro)

Malgré les perspectives décourageantes, River ne baisse pas les bras et Marcelo Gallardo a d’ores et déjà annoncé qu’ils chercheront à faire un match “épique” qui lui permettra de faire l’histoire et de retourner le tableau de bord adverse. Bien qu’il ne l’ait pas confirmé, la poupée pouvait parier sur l’entrée du chilien Paulo Díaz à la place du expulsé Jorge Carrascal, de sorte que le millionnaire changerait son plan. «Nous avons besoin de personnes fraîches physiquement et mentalement pour faire un jeu de solidité défensive, qui n’est pas seulement la dernière ligne. L’idée est que nous pouvons maintenir l’objectif à zéro parce que nous continuons à générer des situations d’objectif. Les deux derniers matchs sans buts ne sont pas normaux. Nous devons améliorer l’efficacité si nous voulons avoir des possibilités », a prévenu le DT.

«Le football vous donne la chance d’être une autre histoire. Nous avons encore une chance et je veux la garder. Demain, nous avons un match que nous devons ramer parce que nous devons aller derrière contre un adversaire difficile qui a montré des références et qui comme nous est un candidat. Revenir de 3 à 0 va être difficile, presque impossible, mais je vais m’accrocher à cette possibilité que nous avons », a souligné l’entraîneur lors d’une conférence de presse.

