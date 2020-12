Ce jeudi 3 décembre, la Cour suprême de justice a condamné le club El Nogal à accorder des réparations financières aux proches de Gustavo Forero Rubio, victime de l’attaque survenue dans les locaux du club.

Il faut rappeler que, le 7 février 2003, un attentat terroriste perpétré par les Farc a surpris les membres qui se trouvaient dans les locaux dudit club social dans la capitale du pays, ce qui a fait un bilan de 36 morts et plus de 200 blessures.

“L’action des FARC correspondait à un acte suffisamment pour générer la terreur dans la population, afin d’affecter les bases de la société colombienne et de la paix citoyenne”, a souligné la Cour.

Gustavo Adolfo Forero Rubio était à ce moment-là dans la structure affectée et a été l’une des victimes mortellesPar conséquent, à son décès, son épouse et ses enfants n’ont pas été protégés, qui étaient financièrement dépendants de lui, en plus du préjudice émotionnel subi.

Bien que les guérilleros soient responsables de ces crimes, les membres du club ont revendiqué des manquements à la sécurité d’El Nogal en permettant à la voiture contenant des explosifs d’entrer dans les installations, visitées par des ministres, des hommes d’affaires et des hauts fonctionnaires.

Pour sa part, la famille de Forero Rubio a affirmé que la personne qui est entrée dans le bâtiment dans le véhicule où les artefacts qui ont causé la tragédie ont été camouflés avait l’autorisation du bénéficiaire d’une action commerciale, dépassant ainsi toutes les règles de sécurité prévues et ne respectant pas l’obligation d’assurer la protection des personnes qui fréquentaient le lieu.

Après l’appel de la famille, ce mercredi 3 décembre, la Cour suprême a déclaré le club responsable, qui aura reconnaissent près de 900 millions à la famille de la victime qui n’a pas été protégée.

Bien qu’El Nogal ait allégué qu’il s’agissait d’un acte terroriste, qui en avait également fait des victimes, arguant que l’attaque avait été “imprévisible”, comme le prouvent les lettres du parquet, de la police et des forces militaires dans lesquelles il était dit Comme ils n’avaient aucune information selon laquelle une telle attaque allait avoir lieu, la Cour suprême a rejeté leurs arguments, déclarant que l’erreur était de permettre à la voiture d’entrer.

En outre, le club social a utilisé les témoignages de ses propres employés qui attestaient de la dureté des mesures de sécurité, de la façon dont elles étaient les meilleures et plus rigoureuses que dans d’autres clubs de la ville, et même du processus complexe de sélection des membres.

Il est important de noter que le tribunal de Bogotá s’était déjà mis d’accord avec la famille en deuxième instance en 2014, mais El Nogal a demandé à la Cour suprême de sélectionner le dossier en cassation.

Dans la décision, que la corporation a prise cette semaine, les magistrats ont choisi de ne pas changer la décision et de confirmer la condamnation du prestigieux établissement.

D’autre part, six autres procès, sous la même hypothèse, sont à l’étude et ils se demandent même pourquoi El Nogal n’a pas eu de surveillance canine dans tous les accès et autres failles de sécurité présumées.

Il faut se rappeler que pour cette attaque, les FARC éteintes ont présenté leurs excuses en déclarant qu’il s’agissait d’un acte injustifiable.

