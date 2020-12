La grève se poursuit dans les ports (Urgara)

Les syndicats pétroliers ont rejeté aujourd’hui la proposition salariale du secteur des affaires et ont annoncé que la grève se poursuivait dans les ports exportateurs. Les receveurs de grains se sont également prononcés en faveur de l’avancement de la réclamation.

Les membres de la Fédération des travailleurs du complexe industriel oléagineux (FTCIODyARA) et de l’Union des producteurs pétroliers du département de San Lorenzo (SOEA) ont exprimé que la proposition salariale présentée par la Chambre de l’industrie pétrolière «ne restaure pas le salaire 2020 et est échelonnée jusqu’à dans les huit mois ».

Hier soir, dans le but d’accélérer la résolution du conflit qui dure déjà depuis 15 jours, Le secteur privé a soumis aux syndicats une proposition salariale qui prévoyait une augmentation de 35% en six tranches, une prime de fin d’année et une prime spéciale, pour la seule fois pour la tâche réalisée cette année traversée par la pandémie.

Dans une déclaration commune, Les syndicats qui mènent la mesure de force ont dénoncé que les entreprises agro-exportatrices “refusent d’achever la grille salariale 2020 et donnent une augmentation décente pour 2021. Nous continuons sans recevoir de propositions sérieuses dignes d’être analysées”ont-ils déclaré.

Et ils ont également souligné que l’intention du secteur d’exportation «est d’extorquer de l’argent au gouvernement national et même de le déstabiliser. Non seulement ils recherchent l’approbation de leur projet de loi présenté par le Conseil agro-industriel qu’ils ont eux-mêmes créé et présidé, mais ils cherchent aussi à promouvoir une dévaluation ».

Assemblage de réservoirs à grains (Urgara)

Jusqu’à présent, selon les données de la Bourse de Rosario (BCR), les manifestations ont affecté les opérations dans les usines pétrolières et les terminaux portuaires situés à Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, Gral, Lagos, Villa Constitución, Zarate, San Nicolás, Ramallo et Timbúes, à l’exception de certains cas spécifiques.

De leur côté, les récepteurs de céréales effectuent la mesure de force dans la plupart des ports, sauf dans ceux qui sont en charge de l’Association des coopératives argentines (ACA), du site 0 de Quequén, Molinos Cañuelas et ADM Argentina.

Jusqu’à présent, selon la Rosario Stock Exchange (BCR), maintenir un navire à l’arrêt en attendant d’être chargé car le fret peut varier entre 15000 et 25000 USD par jour.. En ce qui concerne les usines arrêtées, les coûts fixes sont d’environ 10 000 USD par jour selon des sources non officielles de l’industrie, tandis que d’autres spécialistes suggèrent que 10 USD par tonne et par jour d’arrêt sont perdus. Ainsi, si l’usine a la capacité de traiter 12 000 tonnes par jour, le coût d’arrêt quotidien est de 120 000 USD par jour.

En outre, il y a le problème des «pénalités d’extension», qui sont des coûts de retard dans les contrats de vente. Ils peuvent s’élever à environ 80 000 USD tous les deux jours selon le contrat d’affrètement. “Le contrat peut même tomber en défaut, ce qui implique que l’acheteur peut renégocier l’intégralité du prix de la marchandise et les dommages peuvent être plus importants”, indiqua le sac de Rosario.

Réclamations à l’État

Le président de l’Association de la filière soja (Acsoja), Luis Zubizarreta, a demandé la médiation de l’Etat pour résoudre le problème. En dialogue avec Infobae, il a déclaré: << L'État devrait arbitrer une solution dans ce conflit, appelant les parties et cherchant une issue raisonnable. Nous insistons là-dessus. Cela doit être débloqué de toute urgence ».

Et il a ajouté: «Il faut imaginer les dégâts et la perte de prestige que le conflit génère. Nous considérons tout cela avec une grande inquiétude. Nous sommes dans un secteur qui a sa chaîne de paiement et dans la mesure où tout est arrêté, cela se traduit par un effet domino tout au long de la chaîne et finalement dans toute l’économie nationale.

Par rapport à la situation actuelle et future de la chaîne de paiement, hier Centres du corridor céréalier de partout dans le pays ont pris la parole sur la question: «Il nous est incompréhensible de voir comment, en cette période de crise générale, notre pays est privé des revenus de devises véritables et importantes qui sont si nécessaires. Nous voulons également alerter les autorités que si ce conflit se poursuit, des problèmes apparaîtront à court terme dans la chaîne de paiement du secteur agroalimentaire, car en ne pouvant livrer sa marchandise, le producteur est incapable de respecter ses engagements », ont-ils déclaré. .

