Diego Armando Maradona Il est décédé à l’âge de 60 ans à son domicile du quartier privé de San Andrés, où il se remettait d’une opération pour un hématome sous-dural. Le rapport d’autopsie préliminaire a déterminé que l’ancien footballeur souffrait d’une insuffisance cardiaque qui a provoqué un œdème pulmonaire aigu et une mort subite.

La mort du directeur technique de Gimnasia y Esgrima de La Plata a généré une agitation mondiale. La veillée a eu lieu à la Casa Rosada, où des incidents se sont produits en raison du grand nombre de fans venus le licencier. Ensuite, l’inhumation a eu lieu dans le jardin Bella Vista, où Maradona repose en paix avec les restes de ses parents, Doña Tota et Don Diego.

Jusqu’à présent, la famille la plus proche de Maradona n’a fait aucune déclaration dans les médias. Tellement de Claudia Villafañe comme Dalma, Gianinna et Jana Ils ont été vus à l’adieu, brisés par le départ tragique de Ten. De son côté, Dalma a écrit une lettre déchirante sur son compte Instagram: “Je ne peux pas imaginer comment ma vie sera sans toi.” D’Italie, Diego Junior Maradona Il a également dit au revoir à son père sur les réseaux sociaux: “Tu ne mourras jamais, je t’aimerai jusqu’au dernier souffle.”

Veronica Ojeda et son fils Dieguito fernando ils ont également participé au dernier adieu. Dans la dernière étape, elle a engagé l’avocat Michel-Ange Pierri d’intercéder dans les réunions que la famille a tenues concernant le rétablissement de Diego après son opération. De cette manière, ils ont pu coordonner différentes questions, telles que qui allait prendre soin de lui, comment il continuerait son traitement et le déménagement dans le quartier privé de San Andrés.

Ce vendredi, Pierri s’était arrangé pour donner une interview au programme Intruders pour parler au nom de Dieguito Fernando de son cabinet d’avocats. Cependant, quelques minutes avant de passer à l’antenne, il y a eu un appel d’Ojeda à son avocat pour ne pas parler dans le cycle.

«Quelque chose vient de se passer dans la coupure qui ne m’est jamais arrivé. Cela m’est arrivé en direct, mais jamais comme ça. Reflète la tension dans la famille Maradona», A assuré Jorge Rial en regardant la caméra. «Les gens m’ont emmené en ondes, ils ont laissé un téléphone portable, ça fait partie du jeu, mais c’est la première fois que je te promets quelque chose, que tu le vois et que ce n’est plus. Pierri était prêt à émettre depuis son studio et maintenant il est parti. Pablo (Layus) est seul », a-t-il ajouté.

“La note de Pierri a été corrigée depuis hier, il est l’avocat de Diego Fernando et Verónica … Nous voulions savoir s’ils allaient poursuivre, chercher la vérité juridique …. Au milieu, nous avons appris que Verónica Ojeda n’avait pas autorisé Pierri à sortir et à parler », dit le chauffeur d’Amérique.

Du cabinet d’avocats et assis seul à un bureau avec la chaise vide laissée par l’avocat, Layus a expliqué: «Il y a eu un appel de Verónica au Dr Pierri parce qu’il regardait l’émission. Il a demandé à Dieguito Fernando de ne pas sortir, qu’il était très difficile de parler de la situation maintenant. Pierre a expliqué la même chose que vous avez dit à l’antenne qu’il n’y avait rien de ponctuel...Je comprends que Veronica pleurait à propos de la situation, elle a dit qu’elle avait le cœur brisé par tout ce qui se passait. Le médecin a accepté et s’est excusé auprès de nous ».

Rial a assuré qu’il n’était pas en colère contre le refus de l’avocat de vouloir parler, mais a insisté sur le fait que cet épisode démontrait le secret qu’ils maintiennent dans la famille de Maradona, comme une sorte de pacte de silence pendant que Justice enquête sur la mort de la star. De plus, dans certains médias, on parle déjà d’un possible combat pour l’héritage millionnaire entre les enfants des Dix.

«Cela parle de la tension qui existe, peut-être que Pierri s’exprimant peut apporter des problèmes. Il y a un bloc armé dans la famille de Maradona. Dalma, Gianinna, Jana et Diego Fernando. C’est un bloc compact qui part à la recherche de la vérité », le pilote Intruder terminé.

