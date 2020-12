La Cour a publié une déclaration demandant que la parité entre les sexes soit respectée en désignant «autant de femmes que possible» (Photo: avec l’aimable autorisation de TEPJF)

Ce lundi 14 décembre Cour électorale du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF) a pris un décision sur la parité entre les sexes dans les candidatures aux gouverneurs d’État. Cependant, ce sujet était motif de confusion et interprétations différentes par la façon dont il a été rendu public.

Dans le communiqué 269/2020, le TEPJF a déclaré que Il a été convenu de lier les partis politiques à cela, “le plus loin possible”, lors des élections du 6 juin 2021, et “Attention aux dispositions internes”, il existe une sélection de candidats qui respecter la parité des sexes lors de la candidature “Autant de femmes que possible”.

L’ambiguïté de l’énoncé, qui ne précise pas la manière dont on a cherché à imposer aux partis politiques de nommer des femmes aux gouverneurs, a provoqué une fureur, alors plusieurs députés ont protesté contre le libellé du tribunal.

Les déclarations du TEPJF n’indiquent pas clairement la manière dont on a cherché à imposer aux partis politiques de nommer des femmes aux gouverneurs (Photo: Cuartoscuro)

Martha Tagle, la députée du mouvement citoyen assuré, de son compte Twitter, Quoi le bulletin publié par la Cour est faux sur la résolution lundi dernier, et a indiqué que Oui, il y a eu un vote majoritaire pour obliger les parties à se conformer au registre sur sept candidats au poste de gouverneur.

De même, le législateur de MC a accusé le magistrat président du TEPJF, José Luis Vargas Valdez, pour agir de manière partielle pour éviter la parité hommes-femmes déclaré dans la majeure partie de la discussion.

De son côté, l’adjointe de la Parti d’action nationale (PAN) Laura Rojas Il s’est également déclaré contre la déclaration accordée par la Cour et a jugé le processus impur. En outre, il a mentionné que l’épaississement n’est pas encore public et continuera d’être en attente pour les publications futures.

«Malheureusement, les performances du TEPJF. Quel processus compliqué. L’épaississement n’est pas encore public et nous veillerons à ce qu’il corresponde à la version sténographique de la séance et les votes exprimés. Les députés demanderont une copie certifiée conforme de ladite version », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

Deux magistrats déclarés contre la décision: Reyes Rodríguez Mondragón et Janine Otálora, qui ont promu le projet (Photo: Cuartoscuro)

Par la suite, Rojas a annoncé que présentera une initiative de réforme juridique afin que la parité entre les sexes dans la nomination des candidats aux élections au poste de gouverneur il n’est plus soumis à aucune interprétation ni à aucune pression politique.

Pendant la session du TEPJF, Vargas Valdez a assuré que l’accord de parité violerait la constitution, car chaque État a ses propres règles de fonctionnement. Compte tenu de cela, deux magistrats se sont prononcés contre la décision: Reyes Rodríguez Mondragon et Janine Otálora, qui a promu le projet.

Otálora clarifié dans un fil Twitter que Le motif initial du projet était de commencer à clore la longue période pendant laquelle le Mexique a gaspillé les expériences et les connaissances des femmes en les excluant de la sphère publique.

L’accord de l’Institut national électoral (INE) sur la nomination de sept femmes candidates aux gouvernements des États a été révoqué par le TEPJF (Photo: TEPJF / Cuartoscuro)

Il a également rappelé que au Mexique, seules sept femmes ont été élues gouverneurs, en plus d’un gouverneur par intérim et d’un chef de gouvernement.

Compte tenu de la nécessité d’accorder plus d’espaces publics aux femmes, l’accord de l’Institut national électoral (INE) sur la nomination de sept femmes candidates aux gouvernements des États a été révoqué par le TEPJF, il a été soutenu que ledit organe n’a pas le pouvoir d’émettre des directives en matière de législature.

Otálora a assuré que les mesures seraient reprises et ajustées pour éviter les lacunes de l’Institut, et a rappelé qu’il avait été approuvé à la majorité de lier les partis politiques pour désigner sept candidats, et a souligné que à aucun moment il n’a été déterminé que ce serait “dans la mesure du possible, ni compte tenu des dispositions internes des parties”.

