La Confédération sud-américaine de football a confirmé la liste des arbitres pour le match revanche des quarts de finale de la Copa Libertadores entre Boca et Racing. Le juge principal sera le Colombien Wilmar Roldán, tandis que l’Argentin Patricio Loustau sera en charge du VAR.

La réunion aura lieu mercredi prochain, 23 décembre, à la Bombonera, à partir de 21h30. L’Académie est en avance dans la série de 1 à 0, grâce à la fois à Lorenzo Melgarejo.

Wilmar Roldán a 40 ans et est diplômé en éducation physique. Le Colombien est arbitre de la FIFA depuis 2008 et a déjà disputé trois Coupes du monde (2010-2014-2018).

Il a également dirigé la Copa América 2011 (deux matchs de phase de groupes et celui de la troisième place), 2016 (quatre matchs) et 2015 (quatre autres matchs). En 2013, il a été élu meilleur arbitre d’Amérique et huitième au monde, selon la FIFA. C’est ainsi qu’il a dirigé la finale de la Copa Libertadores et participé à la Coupe du monde U20 cette année-là.

L’arbitre colombien de la FIFA Wilmar Roldán (Daniel Apuy / Pool via REUTERS)

En Argentine, on se souvient de lui pour avoir été l’arbitre du match retour controversé des demi-finales de la Copa Libertadores 2017 entre Lanús et River, avec plusieurs erreurs lors de l’application du VAR, qui a fini par endommager le casting de Millionaire.

Article en développement …