La sanction infligée par la Fédération anglaise Edinson Cavani Pour avoir dit «merci, noir» à un ami sur les réseaux sociaux, il a déclenché une vague de réactions inattendues de la part du défenseur du footballeur uruguayen. Les clubs, collègues et différentes organisations ont répudié la punition que l’organisme qui réglemente le football dans ce pays a infligé à l’attaquant uruguayen. Dans les dernières heures, le propre Conmebol rejoint ce mouvement pour défendre le buteur.

“La Conmebol exprime sa solidarité avec le joueur Edinson Cavani, sanctionné par la Fédération anglaise de football. La mesure disciplinaire pour le joueur exceptionnel de l’équipe uruguayenne ne tient clairement pas compte des caractéristiques culturelles et de l’utilisation de certains termes dans le discours quotidien en Uruguay», A exprimé la Confédération sud-américaine de football à travers une déclaration.

L’organisme qui réglemente le football dans cette partie du continent a averti que cette sanction «affecte sa réputation et sa renommée». «Le jugement de ce type de déclarations, dans le cadre d’un processus pouvant entraîner des sanctions pour l’athlète et qui affectent sa réputation et sa renomméeCela doit toujours être fait en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été libérés et, surtout, des particularités culturelles de chaque acteur et de chaque pays », ont-ils assuré.

La décision du football anglais était de suspendre pendant trois matchs l’attaquant qui joue pour Manchester United (absent contre Aston Villa, Manchester City et Watford dans trois compétitions différentes), l’oblige à payer un Amende de 137 800 $ et suivez un cours sur le racisme.

