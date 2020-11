15 minutes. Le vote anticipé aux élections qui se tiendront ce mardi aux États-Unis a atteint un record de plus de 100 millions de voix, porté par la pandémie de coronavirus, selon l’organisation américaine Elections Project.

L’institution de l’Université de Floride a indiqué que les votes en avance totalisent désormais 100.796.871. Sur ces 35,9 millions correspondent à des votes en personne enregistrés les jours précédents et 64,8 millions à des votes par correspondance.

Avec ce chiffre, ajouté aux votes exprimés par les électeurs et à ceux envoyés par courrier et non encore comptés, on s’attend à ce que les 136,6 millions d’électeurs, soit 55,7% de l’électorat, qui ont participé, soient largement dépassés. aux élections de 2016.

Lors de ces élections, l’actuel président, Donald Trump, a prévalu sur la candidate démocrate de l’époque, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Élections controversées

Mais à cette occasion, où Trump cherche à être réélu contre l’ancien vice-président démocrate Joe Biden, la pandémie de coronavirus a encouragé les électeurs pour participer par courrier ou en personne à l’avance pour éviter les foules.

A cela s’ajoutent les passions que cette élection a suscitées, en raison de la figure controversée de Trump après son mandat à la Maison Blanche.

La Californie, avec un peu plus de 12 millions de personnes, figure parmi les États ayant le plus grand nombre de votants; Texas, avec 9,7 millions, et Floride, avec un peu plus de 9 millions.

Les derniers sondages donnent à Biden une avance de 7,2 points sur Trump à l’échelle nationale, selon le nombre moyen de sondages produits par le site Web RealClearPolitics. Cependant, dans certains des États les plus compétitifs, son avantage dépasse à peine la marge d’erreur, de sorte que rien n’est décidé.

Participation aux élections américaines est traditionnellement faible et ne dépasse pas la barre des 60% depuis 1968, le républicain Richard Nixon a repris pour la première fois la Maison Blanche.