McGregor et Dustin Poirier se retrouveront à Abu Dhabi lors de l’événement principal de l’UFC 257 (Photo: .)

Un an après sa dernière présentation, dans laquelle il a battu Donald Cowboy Cerrone en seulement 40 secondes, Conor McGregor remontera dans l’Octogone pour affronter Dustin Poirier lors de l’événement principal à l’UFC 257.

Les Irlandais et les Américains ils joueront dans un match avec la saveur de la vengeance, après ce qui s’est passé en septembre 2014, lorsque The Notorious il a été laissé avec la victoire par KO technique dans ce qui était son quatrième combat en tant que professionnel dans la compétition maximale d’arts martiaux mixtes dans le monde.

Maintenant, après six ans au cours desquels ils ont tous deux grandi en tant que combattants à un niveau exponentiel, la bataille suscite de nombreuses attentes, un produit de ce que ces deux anciens champions peuvent offrir à l’intérieur de la cage.

Ce samedi à minuit (03h00 GMT) McGregor et Poirier seront présents à l’UFC Fight Island à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), combat visible à travers Fox Action ou ESPN 2.

McGregor a battu Donald Cerrone par KO lors de sa dernière présentation (Usa Today Sports)

D’un côté apparaît la star excentrique de l’entreprise, qui essaiera de montrer qu’il est toujours un candidat sérieux pour regagner la ceinture léger que le président de l’UFC, Dana White, lui a pris pour ne pas l’avoir défendu pendant deux ans.

Le natif de Dublin est déjà dans le luxueux hôtel que la société a mis à disposition lors des derniers jours de préparation de la soirée. Selon son nutritionniste personnel Tristin Kennedy, qui a conçu un régime strict basé sur sa formation, McGregor “est en très bonne forme physique.”

«J’aime Dustin. Je pense que c’est un bon combattant, même un grand combattant. Mais c’est toujours en dessous de moi. Je vais l’assommer dans 60 secondes », McGregor a assuré lorsqu’il a été consulté par son rival.

L’Américain, quant à lui, vient de la défaite de Dan Hoocker par décision le 27 juin 2020 et il est un sérieux prétendant à la ceinture malgré sa chute contre Khabib Nurmagomedov en septembre 2019 par soumission lorsqu’il a tenté de lui arracher le titre.

Celui de Louisiane, qui a un record de 26 victoires (12 par KO et 7 par soumission) et six défaites, a reconnu que cette confrontation “Il ne s’agit pas de vengeance” à cause de ce qui s’est passé en 2014, mais plutôt «il y a beaucoup de choses. Il s’agit d’être un champion du monde. Il s’agit de se rapprocher de ce titre. C’est une question de travail et de routine; c’est de ça qu’il s’agit: le succès ».

«J’adorerais finir et ne pas avoir à subir autant de dégâts. Le plan est de battre McGregor par tous les moyens nécessaires. Il y aura du sang et des tripes et je chercherai à me battre à nouveau pour le titre », a conclu l’ancien champion intérimaire des poids légers.

Ce combat sera l’un des 12 que le deux mille fans qui viennent sur place. C’est la première fois qu’une soirée accueille des spectateurs après l’apparition du coronavirus sur la planète.

Il convient de noter que l’assaisonnement supplémentaire de cette confrontation est que le gagnant sera le candidat pour se battre pour la ceinture légère, un titre qui pour le moment reste vacant après que le Russe a annoncé sa retraite.

Poirier a remporté la victoire sur Dan Hooker lors de son dernier combat en juin 2020 (USA TODAY Sports)

TABLEAU COMPLET DE L’UFC 257

Léger: Dustin Poirier vs. Conor McGregor – Stars

Léger: Dan Hooker vs. Michael Chandler – Stellaire

Poids mouche féminin: Jessica Eye vs. Joanne Calderwood – Stellaire

Léger: Matt Frevola vs. Ottman Azaitar – Stellaire

Poids féminin: Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas – Stars

Léger: Nasrat Haqparast vs. Arman Tsarukyan – Préliminaires

Poids moyen: Brad Tavares vs. Antônio Carlos Júnior – Préliminaires

Poids coq féminin: Julianna Peña vs. Sara McMann – Préliminaires

Poids moyen: Andrew Sanchez vs. Makhmud Muradov – Premiers préliminaires

Poids lourd léger: Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio – Préliminaires

Poids du contrat (150 lb): Movsar Evloev a battu Nik Lentz – Premiers préliminaires

Poids mouche: Amir Albazi a battu Zhalgas Zhumagulov – Premiers éliminatoires

HEURE DE DÉBUT PRÉLIMINAIRE DU BILLBOARD: 20h30 (Argentine, Uruguay et Paraguay) / 19h30 (Bolivie et Venezuela) / 18h30 (Colombie, Pérou et Équateur) / 17h30 (Mexique, Costa Rica et Honduras)

HEURE DE DÉBUT DU BILLBOARD: 00h00 (Argentine, Uruguay et Paragua) / 23h00 (Bolivie et Venezuela) / 22h00 (Colombie, Pérou et Équateur) / 21h00 (Mexique, Costa Rica et Honduras)

la télé: ESPN 2 et Fox Action (Amérique latine) / Fox Premium (Mexique et Chili) / DAZN (Espagne) / ESPN + (États-Unis)

STADE: Etihad Arena à Abu Dhabi

