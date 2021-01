Alberto Fernandez et Xi Jinping

Le prochain voyage du président Fernandez à la Chine cherchera consolider la relation politique et reprendre l’agenda préférentiel développé entre les deux pays sous la présidence de Cristina Kirchner, lors de la signature du plan d’action 2013/17 avec le Premier ministre Wen Jiabao en juin 2012 et le lien avec le nom de l’Integral Strategic Association a été établi à l’occasion de la visite de Xi Jinping en juillet 2014. Le président de l’époque a profité du divertissement pour souligner les coïncidences politiques, rappelant que la troisième position exprimée par le général. Péron et Mao tse tung “Ce n’était ni plus ni moins que le droit de chaque peuple et de chaque société d’établir leurs propres formes de gouvernement, de croissance et de développement sans ingérence extérieure.” En février 2015, Cristina Kirchner était à Pékin, où des progrès ont été réalisés avec le document «Renforcer la relation stratégique globale».

Les engagements signés avec Wen Jiabao et Xi Jinping, et complétés par Axel Kicillof et Julio De Vido dans le cadre de la Commission de dialogue économique à Saint-Pétersbourg en décembre 2013 et à Antalya, en Turquie, en décembre 2015, ils couvrent des projets dans les domaines de l’énergie, de l’espace, de la santé, des transports, des infrastructures et des communications, parmi lesquels le financement se distingue. pour le chemin de fer de Belgrano, le BICE, les barrages hydroélectriques Kirchner et Cepernic, le réacteur à eau sous pression, la modernisation du système ferroviaire, les centrales atomiques Atucha III, IV et V, la station de surveillance spatiale de Neuquén et l’accord financier entre le BCRA et le PBC, entre autres. L’ampleur des engagements reflète la relation spéciale que l’Argentine n’atteint avec aucun autre pays, et plus encore à une époque où l’Argentine avait des difficultés à accéder au financement international pour le litige devant la justice de New York. L’accord-cadre de coopération économique et d’investissement du 18 juillet 2014 a été ratifié par la loi 27.122.

La Chine est devenue la principale source de financement des pays en développement. L’étude du Center for Development Policies soutient que le financement des infrastructures, de l’énergie et des travaux miniers par le biais de l’Eximbank et de la CDB dans le monde au cours de la période 2008/19 était de 462 milliards, similaire aux 467 milliards décaissés par le Grupo del Banque mondiale. L’enquête montre qu’en Amérique latine, le Venezuela a reçu 58 200, le Brésil 28 200, l’Équateur 18 400 et l’Argentine 17 100 millions dans onze projets. Quatre-vingts pour cent sont acheminés par les entreprises publiques et expliquent l’importance du dialogue au niveau officiel pour définir les priorités.

La montée en puissance de la Chine a transformé la scène mondiale en «multipolaire», favorisant un meilleur équilibre des relations internationales. Cependant, pour beaucoup, L’importance de cette étape réside dans la fin de l’hégémonie des États-Unis, pays accusé d’avoir conditionné la politique étrangère, le modèle de développement et le processus d’intégration en Amérique latine, directement ou à travers les organisations internationales . Le sénateur Taiana Il a déclaré que l’UNASUR avait d’abord subi une campagne de dénigrement, puis qu’elle avait été vidée parce que “c’était une volonté des États-Unis, qui voulaient renforcer le panaméricanisme, remettre l’OEA en place et éliminer les tentatives de regroupement” en Amérique du Sud. Les mêmes expressions se retrouvent dans les documents de l’Instituto Patria. L’Alliance du Pacifique est considérée comme un appendice des États-Unis, malgré l’inclusion du Mexique. Les différences incluent également les politiques concernant Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et l’OEA. La mise à jour des accords avec la Chine apparaît à nouveau, comme c’était le cas pour la période 2011/2015, comme la seule option face aux problèmes d’accès aux marchés de capitaux ou de réception d’investissements étrangers.

La désignation de Vache Narvaja A la tête de l’ambassade à Pékin, il avait pour mission de promouvoir le dialogue politique avec un interlocuteur partageant la même vision idéologique. Jusqu’à présent, les relations avec la Chine ont servi à faciliter l’accès de ses entreprises dans les infrastructures et l’énergie, à perpétuer le déficit commercial, à générer de la dette et à approfondir le modèle agro-exportateur. Les promesses de promotion des investissements par les entreprises chinoises pour “accroître la capacité de production de l’industrie argentine dans des secteurs à fort potentiel d’exportation vers le marché chinois” ou pour parvenir à “un meilleur équilibre des relations économiques bilatérales” incluses dans l’Accord-cadre ne sont pas tenues. Il ne sera pas difficile de coïncider avec Xi Jinping, qui se caractérise par ses bonnes manières dans les relations internationales mais toute dépendance, et plus encore quand il n’y a pas d’alternatives, implique toujours des engagements politiques et économiques plus importants.

L’auteur est titulaire d’un diplôme en économie politique (UBA), d’une maîtrise en économie (Université de Boston) et a été ambassadeur d’Argentine en Thaïlande. Il est membre consultant du Conseil argentin des relations internationales (CARI)

