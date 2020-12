Dans le cas du paiement du cadeau avec une carte de crédit financée, 33% ont indiqué qu’ils préféraient Now 12, 32% Now 18, 25% ont choisi Now 3 et 10% pour Now 6 (Photo: Adrián Escandar)

En 2020, les achats de Noël sont davantage orientés vers les vêtements et les jouets, avec une dépense moyenne d’environ 3000 dollars et une préférence pour le financement via les programmes Now 12 et Now 18. selon une enquête d’un cabinet de conseil privé.

«Ce que nous percevons, c’est que dans les zones qui font partie de la plus grande demande pour le sapin de Noël, les plans Now 12 et Now 18 sont les plus choisis. En outre, devant une poche austère, dans un contexte d’endettement élevé et de perte de pouvoir d’achat, le ticket moyen cette année est un peu plus bas”, Il a souligné Infobae le directeur de Focus Market, Damien Di Pace.

Selon le rapport sur les ventes de vacances réalisé par Focus Market sur un panel de 4564 consommateurs, 6 achats de Noël sur 10 seront financés avec les programmes Now 12 et Now 18 en raison de la nécessité d’oxygéner les poches et de profiter des trois mois de grâce pour payer.

Interrogés sur le montant qu’ils prévoient de dépenser en cadeaux de Noël, 40% des consommateurs dépenseront jusqu’à 3000 USD, 24% jusqu’à 1000 USD, 18% jusqu’à 6000 USD, 8% jusqu’à 500 USD, 7% jusqu’à 10000 USD et 3% plus de 10000 USD.

Dans le cas du paiement du cadeau avec une carte de crédit financée, 33% ont indiqué préférer Now 12, 32% Now 18, 25% ont choisi Now 3 et 10% maintenant 6. Di Pace a observé qu ‘”il y a des catégories qui baissent beaucoup dans la participation comme l’informatique, la téléphonie et l’électroménager, qui ont un ticket moyen plus élevé”.

Selon le Association argentine des marques et franchises (AAMF) -cité dans le rapport-, lors de l’achat du cadeau de Noël 29% choisiront de donner des textiles et des vêtements, 27% des jouets, 13% du bazar et des cadeaux, 9% des parfumeries, 4% des livres, 2% de la téléphonie, 2% des chaussures et dans une moindre mesure des ordinateurs, des fleurs et des appareils électriques, entre autres.

Dans la même veine, Di Pace a souligné que “Les centres commerciaux en plein air gagnent fortement, dans les rues et les avenues, les centres commerciaux chutent et le commerce électronique se développe.”

52% préfèrent acheter des cadeaux dans les centres commerciaux de quartier, 21% dans les achats, 13% choisissent d’acheter en ligne, 10% choisissent un point de vente et 4% choisissent les supermarchés.

“Les gens perçoivent les achats en plein air comme plus sûrs, la concentration d’être dans un endroit fermé est évitée et les magasins s’organisent pour remplacer ce qui était l’happy hour du shopping et feront des réductions avec des plages horaires limitées” Fit remarquer Di Pace.

Il a déclaré que “la dynamique est que les centres commerciaux en plein air sont en concurrence cette année avec des outils, qui provenaient des centres commerciaux”, ajoutant que les remises atteindront jusqu’à 30% dans la plupart des cas.

Le rapport Focus Market a montré que 42% préfèrent le dîner haché, 36% le rôti, 10% le porc, 4% la pizza, 3% les pâtes, 3% le poulet et 2% le poisson

Pendant ce temps, selon une enquête du Fédération du commerce et de l’industrie de la ville de Buenos Aires (Fecoba) sur les attentes des ventes de Noël 2020, 80,6% des PME s’attendent à vendre moins que l’an dernier et 13,9% de plus.

En ce qui concerne les préférences au moment de la réunion de Noël, le rapport Focus Market indique que 42% préfèrent le dîner haché, 36% le rôti, 10% le porc, 4% choisissent la pizza, 3% les pâtes, 3% le poulet et 2% poisson.

Concernant «les mauvaises choses à propos des vacances de Noël», 47% se disent inquiets de ne pas pouvoir partager le rendez-vous avec la famille en raison de la pandémie, 16% ressentent de la tristesse pour les proches qui ne sont pas là, 14% sont gênés par le vacarme de la pyrotechnie et le reste a souligné que des discussions familiales négatives durables, passer du temps à acheter des cadeaux, préparer le dîner de Noël et boire de l’alcool.

