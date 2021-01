. / EPA / ETTORE FERRARI

Rome, 19 janvier . .- Après avoir largement surmonté une question de confiance à la Chambre des députés, le Premier ministre italien Giuseppe Conte est soumis au vote du Sénat, où il ne semble pas disposer d’une majorité absolue pour soutenir son gouvernement, après le départ d’Italia Viva de Matteo Renzi.

Après avoir écouté le discours de Conte, dans lequel il a appelé les députés à continuer de lutter contre la pandémie et à ne pas remettre le pays aux forces souveraines, la Chambre basse a voté une motion de confiance avec 321 voix pour, 259 contre et 27 abstentions, juste les parlementaires d’Italia Viva.

Avec ce résultat, il a surmonté le premier obstacle, après l’abandon de la délégation d’Italia Viva du gouvernement, mais au Sénat les choses sont beaucoup plus difficiles et, malgré les négociations de dernière minute, Conte ne devrait pas atteindre la majorité absolue. sur 161 votes.

À la chambre basse, Conte a eu le soutien de sept anciens députés du M5S, de représentants du MAE, de parlementaires élus à l’étranger, et de Renata Polverini, ancienne présidente de la région du Latium, qui a quitté avec son geste son parti Forza Italia.

Mais les centristes de l’UDC n’ont pas changé d’avis et il ne semble pas non plus qu’ils le feront aujourd’hui au Sénat, donc Conte a très peu de marge.

Les médias italiens assurent que, pour le moment, il est resté à 152 voix et qu’il pourrait atteindre 158 avec le soutien des sénateurs à vie et quelques autres, mais loin de la majorité absolue.

Cependant, la majorité simple se contenterait d’obtenir 155 voix, ce qui permettrait à l’exécutif de continuer à gouverner.

Bien qu’alors le président de la République, Sergio Mattarella, entrerait en jeu, qui souhaite que l’exécutif ait une solide majorité.

Italia Viva devrait également s’abstenir aujourd’hui lors de son vote, surtout après le discours de Conte à la Chambre des députés dans lequel, sans les citer, il a affirmé qu’il changeait désormais d ‘«air».