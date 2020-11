15 minutes. L’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis (US) est resté inchangé en octobre, portant l’inflation sur un an à 1,6, a rapporté jeudi le ministère du Travail.

La plupart des analystes avaient calculé une augmentation de 0,1% après une augmentation de 0,2% en septembre.

Si l’on exclut les prix des carburants et des denrées alimentaires, qui sont les plus volatils, l’inflation sous-jacente en octobre était nulle et s’élève à 1,6% en un an.

En octobre, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,2% et les prix de l’énergie de 0,1%, avec une augmentation de 1,2% de la composante d’approvisionnement en électricité de cet indice.

Le mois dernier, les prix des logements ont augmenté de 0,1% tandis que les coûts des soins de santé ont chuté de 0,4%, a ajouté le communiqué du Bureau of Labor Statistics.

“Les tarifs des billets d’avion, des loisirs et des véhicules neufs ont été parmi ceux qui ont augmenté, tandis que les tarifs d’assurance automobile, de vêtements et d’équipement ménager ont diminué”, a-t-il ajouté.

Le bureau a précisé que depuis mars de cette année, la collecte de données par visite personnelle pour le programme de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui était effectuée en ligne ou par téléphone, a été suspendue. En outre, il a indiqué que la collecte de données en octobre avait été affectée par la fermeture temporaire ou les activités limitées de certains établissements.