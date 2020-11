Adrian Suar

Le juge d’instruction Alberto Banos Le 6 novembre, Adrián Suar a été licencié dans une cause initiée par le journaliste et écrivain pour plagiat Daniel Frescó. Frescó a poursuivi Suar parce qu’il l’accuse d’avoir utilisé son roman Malade de football sans autorisation comme base du scénario du film El fútbol o yo dans lequel l’homme d’affaires a joué.

Suar était également co-auteur du scénario avec Marcos Carnevale et coproducteur avec José Levy. Suar, Carnevale et Levy ont été poursuivis par Frescó et renvoyés par le juge Baños.

Baños subroge la Cour d’instruction 3 où la plainte a été déposée en 2017 lorsque Frescó a vu la bande-annonce du film de Suar et a remarqué que les idées de son livre y étaient reflétées. Dans la plainte, Frescó a fourni des courriels qu’il avait échangés avec Levy, qui lui avait demandé un exemplaire de son livre avant sa publication -produit en 2015- par Emecé, un label Editorial Planeta.

Les stars du roman de Frescó Jésus Jose Miranda. Le Caballito de Buenos Aires perd son emploi, cesse de voir une partie de sa famille, achète un fauteuil et une immense télévision et passe tout son temps à regarder des matchs de football. Aucune catégorie ne lui est étrangère. Il s’intéresse aux matchs de toutes les ligues du monde.

Le “patient de football” créé par Frescó devient une célébrité en gagnant l’affection de milliers de personnes qui se sentent “souffrir” de la même “condition”. Emilse, la femme de Miranda, marre de la situation l’oblige à se décider: «J’ai choisi José. Tu dois choisir. C’est le football ou moi ». Miranda décide pour le football.

La phrase d’Emilse imprimée à la page 94 du livre que Frescó a publié était par hasard le titre choisi par Suar pour son film. Et l’une des nombreuses raisons de la plainte.

Baños est récemment venu au tribunal en tant que substitut et a trouvé le cas avancé. Il y a eu un premier rapport d’expert dans lequel des experts de l’Université de Buenos Aires (UBA) et de la Société argentine des écrivains (UBA) ont fait valoir qu’il y avait plagiat du roman de Frescó dans le film de Suar.

Malgré cela, le procureur Martin Mainardi il avait demandé le licenciement des prévenus parce qu’ils avaient fait valoir qu’ils avaient les droits sur un film franco-belge “Je suis supporter du Standard” qui avait été transformé en Football or I. A cette demande du procureur, le juge Mariano Iturralde – que le tribunal a subrogé avant l’arrivée de Baños – a ordonné que les experts officiels et ceux de chaque partie comparent également le film européen, ce qui n’avait pas été fait dans le premier avis d’expert. Les experts officiels – qui ont indiqué qu’il y avait plagiat – ont été Setton romain de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’UBA et Alejandro Vaccaro Oui Norberto Reguiera, président et secrétaire général de la SADE.

Dans les conclusions de la deuxième analyse, les experts officiels avaient déclaré: «Pour ces raisons, nous soutenons que le film El fútbol o yo présente des coïncidences thématiques et formelles claires avec le roman Enfermo de fútbol de Daniel Frescó (comme nous les avons marqués en détail). Ces coïncidences sont également présentées comme des innovations du roman, puisqu’elles ne se retrouvent pas dans la tradition narrative précédente, comme nous l’avons analysé dans le rapport précédent. Parmi les coïncidences indiquées entre le livre et le roman dans le premier rapport d’expertise, un précédent ne se trouve que dans le film belge Je Suis Supporter du Standard la sous-intrigue faisant référence à la maladie / addiction du protagoniste et son lien avec le traitement des groupes aide à la manière des Alcooliques Anonymes ».

Avec ce résultat dans le dossier, Baños a appelé Suar, Carnevale et Levy pour enquêter. Tous ont témoigné à distance en octobre dernier et ont nié le plagiat de différentes manières et arguments. Le 6 novembre, Baños a prononcé le licenciement des trois accusés.

Comme prévu, Frescó a fait appel de la décision de Baños. Mais l’appel, rédigé par l’avocat Paul Slonimsqui, un criminaliste bien connu avec une histoire à Comodoro Py, a surmonté les détails techniques habituels des écrits judiciaires. Le titre de l’écriture était: «Il fait appel. Soupe encore ».

L’avocat de Frescó est allé droit au but. Il a dit au juge qu’il avait «rendu une décision tout simplement incroyable». Et il s’est essentiellement concentré sur le fait que le juge n’a pas tenu compte de ce qui avait été déterminé par les experts officiels: «Votre honneur a pris un soin particulier à souligner que l’avis des experts qui, à la demande de la Cour, ont étudié le sujet en profondeur et accompagnés de leurs conclusions au dossier, il n’est pas contraignant pour le juge, ce qui est vrai et sur lequel personne ne doute, mais ilou que VS n’a pas fait est de fournir la moindre explication des raisons pour lesquelles il a décidé de s’écarter des conclusions particulièrement solides et bien fondées auxquelles sont parvenus trois experts indépendants, choisis sans l’intervention des parties, de manière à garantir leur impartialité ».

Puis il a ajouté: «De cette manière, le dossier met en évidence une question qui échappe à tout étonnement. Votre Seigneurie a réglé l’affaire comme bon vous semble. Juste comme ça, sans se retourner, et bien sûr, sans aucun fondement. Il en est ainsi depuis, il y a un rapport d’expertise signé par les autorités en la matière offert à la justice par l’Université de Buenos Aires-Faculté de Philosophie et Lettres et par la Société argentine des écrivains, à un moment donné dans le processus et en raison d’une certaine confusion dont les motifs ne sont pas compris, VS se sentait libre de commenter une question dont il n’avait manifestement pas connaissance et de résoudre le procès en fonction de ses convictions ».

Slonimsqui a clos son argumentation en déclarant que: «Il n’est nullement question ici de soutenir que VS ne pouvait pas s’écarter de ce qui était régi par les experts officiels. Mais ce qui ressort de toute discussion, c’est que pour ce faire, il a dû analyser ses propositions et, le cas échéant, les réfuter de manière bien fondée, en faisant connaître aux défendeurs les raisons de leur dissidence, ce qui ressemble à un fondement acceptable en la portée de la résolution civilisée des conflits que notre Constitution nationale demande aux tribunaux ».

Et il a conclu par une critique très sévère envers le juge: «En matière d’argumentation, VS a remplacé les avocats de la défense, développant effectivement ce rôle, qui cela lui a naturellement permis de concevoir comme plus crédible l’explication fournie par l’accusé que par les experts officiels “.

Daniel Frescó, auteur du roman “Soccer Sick”

Baños, qui a la réputation d’être un “juge difficile”, a pris le gant et a répondu à la question du défenseur de Frescó également d’une manière inhabituelle. Premièrement, il a déclaré qu’un appel “fait le jeu procédural des exigences, des décisions, des contestations” puis élève le niveau de sa réponse et critique la manière dont l’avocat a structuré son recours.

Le juge a déclaré: «Ce qui ne fait pas à ce jeu, c’est le ton utilisé, ni le silence maintenu. Il faut rappeler au justiciable que l’activité du juge ne vise pas à être drôle pour toutes les parties et qu’elle n’a pas de limites temporelles, au-delà du fait que ses décisions peuvent être contestées ou non partagées, le juge cherche à démêler la vérité de l’événement faisant l’objet de l’enquête, et dans le cas du juge d’instruction, du juge pénal et correctionnel de la dénomination actuelle, sa mission est clairement établie dans le code de rite lorsqu’il établit que l’instruction aura pour but de vérifier s’il y a un acte criminel par des procédures conduisant à la découverte. de la vérité; établir les circonstances qui qualifient le fait, l’aggravent, l’atténuent ou le justifient, ou influencent la peine; individualiser les participants, etc., dénués de tout intérêt ou passion autre que la vocation pour le sentiment de justice, l’administration de la justice, qui guide et illumine toutes nos actions dans l’accomplissement de l’auguste tâche qui nous a été honorée. “

Le juge a ajouté que «le traitement de l’affaire passe par l’analyse des éléments de preuve recueillis et l’évaluation de la responsabilité pénale qui aurait pu éventuellement incomber à l’accusé ou à l’accusé pour lesdits événements prétendument criminels. Ce guide permet de ne pas tenir compte des appréciations malheureuses faites à la fois en termes de but prétendument poursuivi par cet instructeur, ainsi que de soutenir une accusation d’arbitraire éventuel et / ou d’impartialité, ou d’être plus substantiels que les avocats de la défense eux-mêmes dans la défense de l’accusé, etc. . “

Pour compléter la réponse à l’appel, Baños a cité un livre: “Au-delà de toutes ces disquisitions et sachant parfaitement dans mon cœur privé qu’il n’y a aucune raison ou cause dans la présente enquête qui brise mon esprit de justice, je dois laisser le me plaignant que je communie pleinement avec ce qu’il dit Santiago Feel Melendo dans son Prologue de la septième édition argentine de “El alma de la toga” par Manuel Ossorio: ‘La toge a son âme, son esprit, qui est l’esprit de justice; pour cette raison, cette âme existe aussi là où la toge n’est pas utilisée comme habit judiciaire. … Cette âme, cet esprit, force, détermine un comportement, une action. La toge, physique ou spirituelle, tenue vestimentaire ou fantaisie, force un comportement, car elle donne du caractère.

Baños a clos sa réponse à l’appel de Slonimsqui: “Faites-lui savoir que devant la Cour sous ma responsabilité, titulaire ou intérimaire, il bénéficiera, comme toute autre partie intéressée aux multiples causes qu’ils traitent, de la garantie que j’exerce et exercera mon mandat juridictionnel guidé par cette âme et cet esprit judiciaires ».

L’appel de Frescó sera analysé par la chambre VI de la Chambre criminelle, composée de juges Julio Lucini, Magdalena Laiño et Ricardo Matías Pinto. Les parties devront présenter leurs demandes jusqu’au 30 novembre virtuellement dans le système de gestion des affaires judiciaires. Et puis les femmes de chambre commenceront à étudier le cas.

