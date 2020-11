Tiré de Unir et Pixabay

L’enquête du bureau du procureur général indique qu’un colonel, Ancien membre de l’armée, il a dirigé un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants à travers les réseaux sociaux. Il y a environ 100 messages envoyés par un anonyme, enregistrés sur un disque compact (CD), qui constituent les preuves qui ont conduit les enquêteurs au colonel.

Selon les informations de Semana Magazine, l’homme était connu comme alias “Compa” pour le réseau pédophile, qui l’a interrogé sur une mineure et les frais pour y accéder. Dans les conversations WhatsApp, la façon dont l’entreprise fonctionnait est enregistrée.

Captures d’écran des preuves du bureau du procureur Source: Semana

La jeune fille, identifiée comme «Cami», âgée de 14 ans, était l’une des victimes de ce réseau. Elle a été donnée à ses clients pour 1 million de pesos à la condition que s’ils voulaient réaliser un fantasme sexuel, ils devaient payer 500 000 pesos à 5 millions de dollars de plus. Si le client voulait durer plus longtemps avec la petite fille, il devait payer 250 000 pesos pour chaque demi-heure supplémentaire.

Captures d’écran des preuves du bureau du procureur Source: Semana

Dans ces articles “Jorge Mega” (un autre alias du colonel) Il a recommandé que la fille ne soit pas emmenée dans un motel ou un autre établissement similaire car elle avait l’air très petite. Par conséquent, il est recommandé de louer des appartements, des fermes ou des condos.

Certains fragments, fournis par le parquet, révélaient le «modus operandi» du colonel. “Je suis très intéressé par cette petite chose (…) et, la vérité est que je ne peux pas mettre un prix sur votre marchandise.” Jorge Mega répond: “Bien sûr que vous le ferez, cette fille pour de l’argent le libère.” Par la suite, Mega envoie des photos de la jeune fille en sous-vêtements à un client nommé «Jacobo».

Après avoir conclu la transaction, Mega a créé un groupe avec la fille afin que les trois puissent avoir une conversation décrivant ce qu’il faut faire et ce que le processus serait de rencontrer.

Ce qui inquiète le plus le procureur, c’est que les conversations sont enregistrées où le colonel avoue avoir eu des relations sexuelles avec la jeune fille depuis l’âge de 12 ans. Le client répond que s’il convainc la fille de suivre ses pensées, il est prêt à payer n’importe quel prix.

Et non seulement il y a des preuves de la façon dont l’ancien membre de l’armée aurait abusé de la jeune fille, il y a aussi des conversations où il avoue avoir pratiqué le crime auparavant ».J’ai déjà été avec des filles plus petites et tout sans problème », Le colonel dit, à quoi l’autre répond «La seule chose que je veux et que je dis du fond du cœur, c’est d’être avec cette fille, je vois ces photos et elle me fait voler (…), quelle envie frère, c’est moi le plus que j’ai atteint est de 15 ans ».

La fille abusée – Tiré d’Instagram

L’ancien membre de l’armée, alias «Jorge Mega», a été capturé le 12 novembre 2020 alors qu’il promenait son chien à proximité de sa maison fiscale. Vous devez payer des frais de proxénétisme avec un mineur, dans un concours hétérogène, avec l’utilisation et la falsification de médias proposer des activités sexuelles avec une personne de moins de 18 ans.

Malgré le fait que le parquet a déjà le colonel, il doit encore l’impliquer avec les faux comptes qu’il avait sur Facebook et WhatsApp. Pour prouver ce qui précède, la lignée cellulaire utilisée est cruciale, car, selon les recherches, lors de la vérification du propriétaire de la lignée, le colonel apparaît. Aussi lors de la triangulation des messages, le téléphone portable du colonel a été identifié.

Source de la capture d’écran: Semaine

On s’attend à ce que le parquet avance dans l’affaire pour arriver à mettre en relation d’autres éventuels complices de ce réseau où une fille serait exploitée pendant environ cinq ans.

Les cas d’exploitation sexuelle sont alarmants car, en 2019 et jusqu’à présent en 2020, la police nationale a signalé plus de 2590 cas de filles utilisées à des fins d’exploitation sexuelle. La plupart des filles ont entre 12 et 17 ans.