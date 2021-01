Coparmex a proposé de rejoindre le plan de sauvetage économique proposé par le ministère de l’Économie (Photo: REUTERS / Jose Luis Gonzalez)

Après Tatiana Clouthier, la secrétaire fédérale à l’économie a présenté une série d’axes ou d’actions à mener de sa dépendance à sortir le Mexique de la crise générée par l’épidémie de COVID-19, la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex), a levé la main pour rejoindre la stratégie.

Par une déclaration, ils ont convenu de “la nécessité et l’urgence de mettre en œuvre une stratégie qui nous permet de récupérer du déclin économique historique que le pays a subi en 2020 et dont nous continuerons de faire des ravages ».

“De Coparmex nous réitérons notre volonté de dialoguer et de collaborer avec le gouvernement, les entreprises et la société, pour parvenir à la relance souhaitée de l’économie et à la reprise de l’emploi”, ont-ils souligné.

Pour cette raison, ils ont célébré le plan du ministère de l’Économie dans lequel quatre axes principaux sont envisagés autour desquels ils travailleront dur: le marché intérieur, l’emploi et les affaires; la promotion et la facilitation des investissements; commerce international; et régionalisation des secteurs.

La confédération a lancé une série d’actions pour sa mise en œuvre immédiate visant à sortir le Mexique de la crise dérivée de la pandémie COVID-19 (Photo: REUTERS / Jorge Duenes)

À cet égard, ils ont proposé une série d’actions pour une mise en œuvre immédiate, qui pourraient aider à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement fédéral, en plus d’ajouter à leur message de “Unir et travailler en collaboration avec le secteur privé.”

Concernant le marché intérieur, l’emploi et les affaires, ils ont assuré que l’un des principaux défis est que les entreprises sont confrontées à des problèmes de liquidité en raison de la fermeture des activités, de la baisse de la consommation et de l’éloignement social.

Pour ce faire, ils ont insisté pour accélérer les processus de remboursement de la TVA et rétablir la compensation universelle au moins en 2021; une déduction de 100% des prestations d’emploi pour cette année; ainsi que le report temporaire du paiement des services fournis par l’Etat (eau et électricité).

D’autre part, ils ont assuré qu’en 2020, jusqu’à 648000 emplois formels ont été perdus, pour lesquels ils ont considéré l’extension de 60 mille crédits au mot proposé par Economy ne suffira pas. À cet égard, ils mettent sur la table «Remèdes de solidarité».

Autrement dit, un programme qui consisterait en un contribution temporaire du gouvernement, de l’employeur et du travailleur pour couvrir la masse salariale et éviter de nouvelles pertes d’emplois; une assurance de solidarité qui accorde un salaire minimum jusqu’à six mois aux travailleurs qui ont perdu leur emploi et ne l’ont pas récupéré; une prime de solidarité qui consiste en une contribution gouvernementale équivalente à une proportion du salaire du travailleur embauché pour une période de trois mois pour favoriser la création d’emplois.

Coparmex a proposé de rejoindre le plan de sauvetage économique proposé par le ministère de l’Économie (Photo: Cuartoscuro)

Ils ont également ajouté le promotion et facilitation des investissements, puisque “les données les plus récentes sur les investissements, en octobre 2020, montrent que nous sommes encore 13,7% en dessous de l’année précédente”.

Dans ce contexte, ils ont demandé renforcer l’accord d’investissement dans les infrastructures entre le secteur privé et le gouvernement, mettre en place un amortissement accéléré automatique en 2021, accélérer les paiements en attente aux fournisseurs du gouvernement, CFE et Pemex, en plus de promouvoir la rationalisation des procédures aux niveaux fédéral et local.

Concernant le commerce international, Coparmex a assuré que Le seul secteur qui présente actuellement de bons chiffres, en voie de reprise économique, est celui de la fabrication liées aux exportations. Par conséquent, ils ont considéré que L’entrée d’un nouveau gouvernement nord-américain représente une grande opportunité pour le Mexique en matière commerciale.

Par conséquent, ils ont estimé qu’il était essentiel de respecter l’état de droit sans restriction, en évitant les menaces de modification des règles; renforcer et garantir l’indépendance des organismes de contrôle qui favorisent la libre concurrence dans le pays; en plus de stimuler la compétitivité en permettant la participation du secteur privé dans le secteur de l’énergie, en donnant la priorité aux projets d’énergie renouvelable.

Tatiana Clouthier a présenté un plan de sauvetage économique pour sortir le Mexique de la crise (Photo: REUTERS / Dave Graham)

Enfin, en ce qui concerne la régionalisation et les secteurs, la Confédération a souligné qu’il existe différents secteurs qui ont été les plus touchés par les restrictions sanitaires et qu’il existe à leur tour des entités à vocation touristique ou de service comme Quintana Roo, Baja California Sur et CDMX qui ils représentent près de la moitié de toutes les pertes d’emplois dans le pays.

À cet égard, ils ont ajouté qu’une stratégie différenciée était nécessaire pour éviter les retards dans la reprise économique, telle que la création d’une catégorie d ‘”entreprises sûres” pour permettre la réouverture d’activités non essentielles, mais qui respectent toutes les mesures et exigences sanitaires.

