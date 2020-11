Dans le nord de Cordoue, de fausses brigades ont offert de l’aide pour lutter contre un incendie dans la zone rurale, mais elles ont essayé d’entrer sur le terrain

L’inquiétude des producteurs agricoles au sujet des prises de contrôle des terres augmente. Hier, les dirigeants de la Mesa de Enlace ont averti ces médias que ce qui s’est passé dans le domaine familial Etchevehere, dans la ville d’Entre Ríos à Santa Elena, pourrait être reproduit dans d’autres régions productives. Et à Cordoue, dans les dernières heures, un cas étrange s’est produit qui a provoqué une alerte.

Comme dénoncé publiquement et devant la préfecture de police par l’ingénieur agronome, Gustavo Grión, des “faux brigadistes” ont tenté de pénétrer dans son champ, avec l’excuse d’offrir de l’aide pour combattre un incendie dans le même.

Par chance, Le personnel policier a agi rapidement et le conflit a été résolu. Tout s’est passé dans le département de Tulumba, entre San Pedro Norte et Quilino, à environ 30 kilomètres de Dean Funes, au nord de Cordoue.

Sur la base de ce fait, l’inquiétude dans la zone est qu’il y ait une action de «fausses brigades ou de protecteurs de montagne» qui, sous prétexte de collaborer pour lutter contre les incendies en milieu rural, la véritable intention est de prendre les lieux illégalement.

«Ce qui nous est arrivé est surprenant. Quel que soit le camp, peut-être dans ce cas ce n’est pas politique, mais les faux brigadistes se déplacent très bien organisés avec des véhicules et tout ce dont ils ont besoin. Et aussi, ils sont censés être connectés par radio où ils utilisent la même fréquence que les pompiers, car quand il a été rapporté que la police se rendait sur place, ils sont partis rapidement », a commenté Grión aux médias provinciaux.

Séquence

Tel que détaillé par le producteur agricole, lundi dernier, un incendie est venu du champ voisin et des pompiers volontaires personnels ont immédiatement commencé à travailler dans la région. Le lendemain, dans la nuit, un groupe de personnes qui se présentaient comme des brigadistes et des protecteurs de la montagne, ont essayé d’aider aux tâches et de garder les cendres et ont demandé à rester dormir dans le champ. Grión a rejeté la demande parce qu’il ne les connaissait pas.

Vendredi dernier, les membres présumés de la brigade sont revenus sur les lieux, avec plus de monde, dans plusieurs véhicules et toujours avec l’intention d’aider et de passer la nuit sur le terrain. «Ce jour-là, la situation a changé. Ils sont devenus un peu violents. Les pompiers ont eu une altercation avec certains d’entre eux, car ils ont été menacés de ne pas les laisser entrer et sortir, s’ils ne pouvaient pas rester sur place», A déclaré le producteur du nord de Cordoue.

Et il a ajouté: «Il y avait environ 15 à 20 personnes. Ils n’avaient pas l’air de Cordoue. Ils ont été mobilisés dans 4 véhicules, dont 2 étaient des camionnettes. Ils étaient très bien équipés. Et ils sont redevenus violents lorsque nous avons demandé leurs lettres de créance pour prouver qu’ils étaient des brigadistes ou des protecteurs de la montagne. Heureusement, les actions de la police, la collaboration de Rural de Dean Funes et Jesús María et de l’ensemble de la société, nous avons pu éviter de prendre le contrôle du terrain ».

Défense de la propriété privée

De la Société rurale de Jesús María, entité qui préside Louis Magliano, s’est prononcé contre la saisie illégale de terres qui s’est approfondie ces dernières semaines et touche au moins 12 provinces, à travers les actions d’activistes politiques, de mouvements sociaux et de groupes autochtones, avec des méthodes intimidantes, menaçantes et violentes.

“Nous parions sur la défense sans restriction de la propriété privée. Nous exigeons que le président, les gouverneurs, les législateurs, les maires et les conseillers s’expriment clairement contre les occupations illégales, telles que celles de Villa Mascardi, Bariloche, Guernica et Entre Ríos », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Dans la dernière partie du document, les membres du Cordovan rural ont déclaré: «Au moment de leur entrée en fonction, les responsables nationaux et provinciaux ont juré de défendre la Constitution nationale, dont l’article 17 est consacré à la défense de la propriété privée. Il est incompréhensible le silence et l’inaction d’une classe politique qui, en ne s’exprimant pas sur les usurpations, les endosse implicitement et bâtardise notre Constitution ».

