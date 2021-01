Plus de 55 membres du personnel ont participé à la recherche

À 15 h 35 après deux jours de recherche intense, le touriste de 62 ans qui s’était égaré sur la colline de Champaquí à Cordoue a été retrouvé vivant cet après-midi.

“Il est en bonne santé, mais battu et un peu déshydraté”, a-t-il déclaré. Infobae le commissaire Fabian Tissera, chef de la division des opérations du département des unités à haut risque (DUAR) du service d’incendie de la police de Cordoue.

Tout a commencé le lundi 25 janvier. En descendant la colline avec un ami et son fils, l’homme de 62 ans est tombé et s’est blessé à la jambe. Comme il était incapable de marcher, ses deux compagnons lui ont dit d’attendre sur les lieux, qu’ils cherchaient de l’aide.

A cette époque, selon les informations des médias locaux, il se trouvait près du ruisseau de quartz blanc. Cependant, lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, le touriste n’était pas.

Le touriste de 62 ans (au milieu avec la canne) a été secouru cet après-midi.

Selon le récit de Tissera lorsqu’ils ont été alertés par les compagnons de l’homme blessé, ils ont immédiatement lancé une opération de sauvetage.

«Il y avait plus de 40 pompiers et policiers départementaux. De plus, 15 personnels de la Direction des Unités à Haut Risque (DUAR) avec trois mobiles. Ils ont fait un ratissage à pied et depuis un hélicoptère ils ont survolé la zone, mais sans succès”Tissera a expliqué à ce milieu.

Aujourd’hui, à partir de 7h30, ils ont réactivé la recherche du touriste. L’homme a été localisé par les pompiers volontaires de Villas Las Rosas, sur le sentier Las Rosas, entre El Hueco et le refuge Vaikuntha.

“Il a été localisé par un guide qui était avec un contingent de personnes, l’a reconnu et l’a guidé le long du chemin jusqu’à ce que les pompiers l’interceptent”, a expliqué le chef DUAR.

