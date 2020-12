Une nouvelle simulation électorale a eu lieu au Venezuela. Cela a fait souffrir les Vénézuéliens, par l’évaporation des quelques gouttes de liberté qu’ils ont laissées. Au monde démocratique, indignation, pour la fraude obscène qui se répète. Et aux Espagnols, honte, pour le rôle, déjà à vie, d’un ancien président du gouvernement dans la tâche de (essayer) de blanchir les infamies d’une dictature criminelle.

Je parle de José Luis Rodríguez Zapatero. Il était candidat en 2004, une élection qu’il perdrait selon tous les sondages mais qui en 72 heures s’est transformée en victoire. L’attaque terroriste du 11 mars et la terrible gestion communicationnelle du gouvernement PP ont changé le résultat.

Sa présidence n’a pas été brillante, bien au contraire. Sa politique économique d’impôts élevés et l’expansion des dépenses publiques ont engendré une récession. Le déficit budgétaire viendrait à la deuxième place en Europe, 11,4%, et le chômage au premier, 19,5%. La manne précédente s’était produite sur la base des taux bas à Francfort et de l’expansion conséquente du marché immobilier. Sa politique procyclique a contribué à gonfler davantage la bulle; c’est-à-dire une période d’expansion économique fondée sur le surendettement.

C’est une prospérité éphémère par définition, «effet de richesse», une séquence minutieusement stylisée par les experts. La bulle a éclaté en 2007 lorsque la valeur des actifs est tombée en dessous du portefeuille de dette surévalué. Avec cela, les prêts hypothécaires impayés se multiplient, conduisant à une crise du système bancaire. Ainsi, l’Espagne a connu sa «grande récession», anticipant celle des États-Unis de 2008-09, mais aussi avec une reprise beaucoup plus lente. Telles étaient «les conséquences économiques de M. Zapatero».

Son gouvernement a coïncidé avec le cycle des super prix, le boom des exportations latino-américaines et l’arrivée au pouvoir de personnalités liées à l’ALBA, à Petrocaribe, à la CELAC, à Unasur, c’est-à-dire au multilatéralisme de Castro-Chavista. Il s’est approché d’eux, rationalisé en termes de «soutien à la gauche». Il a effectué des visites récurrentes au Venezuela. Il est devenu un porte-parole de Castro auprès de l’Union européenne. Il a annulé la vente de matériel militaire à la Colombie et l’a remplacé en décembre 2005 par 1 milliard de dollars de navires et d’avions de transport pour Chávez, ce dernier frustré par le refus des États-Unis de procéder au transfert de technologie nécessaire.

Les relations entre Zapatero, une grande partie de son parti et ses alliés castro-chavistes avec des entreprises illicites ont été brûlées dès le début de son gouvernement. L’épisode de Delcy Rodríguez et de ses valises à Barajas, reçu à l’aube par le ministre des transports de Pedro Sánchez pour contourner les sanctions de l’UE, illustre cela. Tout cela remonte à ce gouvernement PSOE de 2004.

Notez quelques perles supplémentaires. L’ambassadeur de Zapatero à Caracas, Raúl Morodo, a détourné 38 millions de dollars de PDVSA, blanchi grâce à des contrats fictifs et est entré en Espagne avec des transferts depuis la Suisse et le Panama. Ceci selon un rapport du bureau du procureur anticorruption d’Espagne, un processus par lequel le fils de l’ancien ambassadeur a été arrêté.

Le financement de Podemos, allié de la coalition gouvernementale actuelle, a commencé avec Chávez lui-même. En 2016, un ancien ministre des Finances du Venezuela avait déjà déclaré devant les autorités judiciaires espagnoles le versement de 7 millions d’euros à la Fondation CEPS en 2008, l’institution qui a donné naissance à Podemos. Le CEPS crée alors l’institut de recherche CELAG basé à Quito, c’est la scénographie rigoureuse. Et c’est ainsi que s’explique le transit de divers paiements via l’Équateur et la Bolivie.

D’où probablement le rôle fondamental de Zapatero dans l’assemblée du gouvernement PSOE-Podemos, tous deux vivent d’argent d’origine commune. Depuis 2012, une fois hors du gouvernement, l’ancien président est donc lobbyiste à plein temps pour le régime. Des voyages répétés, des rencontres et des séries interminables de dialogues qui ont toujours donné à Maduro du temps et de l’oxygène, sa présence à Caracas a toujours été la prévision d’un couple de prisonniers politiques libérés ou chez eux en échange de plusieurs autres admis dans les prisons.

En réalité, Zapatero est devenu la propriété de la dictature, se rendre à Caracas pour soutenir une fraude grotesque est ce que l’on attend de lui. Je l’avais déjà anticipé aussi, il y a longtemps. En fait, en juin 2016, il s’est adressé à l’OEA avec une prémonition, presque une confession de la part: «Ce sera un processus long, dur et difficile… au Venezuela, il y a eu un changement de régime, un projet politique majoritaire qui a gagné 20 élections ».

La citation sert à souligner que ces dialogues n’incluaient pas la chose la plus importante: la sortie de la dictature du pouvoir. Zapatero sait bien que si le Venezuela avait un régime parlementaire, le gouvernement Maduro aurait été dissous le 7 décembre 2015 avec l’élection de l’Assemblée nationale au cours de laquelle il a été massivement vaincu.

Il n’ignore pas non plus que dans une démocratie toute majorité est transitoire et qu’un présidentialisme sans alternance – 18 élections sur 20 – conduit inévitablement à l’autoritarisme; c’est précisément le «changement de régime». En d’autres termes, si après tout ce temps la démocratisation tant attendue du Venezuela se produit, y compris Maduro et Chavismo, selon les commentaires de ces jours, Zapatero aura enfin réussi.

Ce qui pose plusieurs problèmes. Le premier est qu’il est peu probable que cela conduise à une liberté et à une démocratie complètes. Le deuxième problème est ce que fera la communauté internationale des 15 dirigeants du régime accusés de << narco-terrorisme >> par le ministère américain de la Justice et que fera-t-elle de la chaîne de commandement dénoncée pour crimes contre l’humanité, 11 responsables pour leur responsabilité politique immédiate et 146 autres pour l’exécution des ordres.

Cela conduit à un troisième problème: l’hypothèse d’une amnistie comme instrument pour mettre fin à un régime autoritaire. Eh bien, c’est arrivé: le Chili, l’Afrique du Sud et l’Espagne elle-même, entre autres. Ce qui est un quatrième problème: le manque de registres sur les amnisties accordées pour sortir une organisation criminelle du pouvoir.

Il arrive que les multiples solutions disponibles dans le cadre conceptuel large de la «justice transitionnelle» aient été conçues pour résoudre les conflits politiques, idéologiques et même identitaires, et non pour accorder l’impunité aux trafiquants de drogue. Atteindre cette impunité est la mission de Zapatero.

@hectorschamis