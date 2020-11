De l’agence de tourisme de Cordoue, ils ont indiqué que le portail utilise Google Translate pour traduire le contenu dans différentes langues. “Dès que la situation le permettra, une amélioration de la traduction sera mise en œuvre avec un système mixte, qui combine des outils automatiques avec des relectures faites par des locuteurs natifs”, ont-ils déclaré à Infobae.

Après un an sans tourisme, enfin le ministère du Tourisme et des Sports a confirmé qu’il y aura une saison 2021. Ce sera avec les vols internationaux et interprovinciaux et, bien que chaque province puisse avoir ses propres exigences, l’État national n’exigera pas un prélèvement préalable ou un test négatif pour voyager. Dans ce contexte, la province de Córdoba a mis à jour son site Internet afin que les étrangers puissent en apprendre davantage sur l’offre touristique de la province.

En plus de l’espagnol, le portail (qui est l’un de ceux avec le plus grand nombre de visites et d’interactions dans les destinations provinciales d’Argentine) propose son contenu dans neuf autres langues: Arabe, chinois, néerlandais, allemand, anglais, français, italien, portugais et russe. Il le fait – comme ils l’ont indiqué – en utilisant Google Translate: un système de traduction automatique, instantané et gratuit. Sous cette modalité, le traducteur a modifié les noms de certaines villes de Cordoue.

Ainsi, les célèbres «Sierras Chicas» étaient surnommées «Sierras Girls» et «Garotas Serras». La ville de “Salsipuedes” comme “Sortez si vous le pouvez”, “La Falda” comme “Jupe” et “Almafuerte” comme “Strong Soul” et “Alma Forte”.

Le sujet a atteint les réseaux sociaux main dans la main avec Martín Gaitán (@tin_nqn) et devenu viral. Avec quelques captures d’écran, le twitterer a écrit: «Che, nous devons diffuser le tourisme # Córdoba à l’étranger, nous devons traduire la page dans toutes les langues. Mais bon, nous avons besoin de dollars. Sans parler de plus “. Les réponses ne se sont pas fait attendre. “Je pensais que c’était des conneriesA écrit un. Un autre s’est indigné: “Mais comment vont-ils traduire un NOM !!?».

Infobae il a contacté l’agence de tourisme de Cordoue d’où ils ont offert une explication sur l’outil choisi et utilisé pour faire les traductions. «Bien que Google Translate ne soit pas exact et, dans certains cas, comporte des erreurs de contextualisation, il s’agit d’un outil largement utilisé dans le monde entier. Même sur de nombreux sites Web touristiques dans différents pays », ont-ils déclaré à ce média.

Dans le cas particulier de Cordoue, ont-ils soutenu, Il a été décidé d’utiliser cet outil de traduction automatique après une analyse des possibilités techniques et des différentes propositions de traduction faites par des personnes et des institutions spécialisées dans le sujet.. La grande quantité de contenu, la fréquence de sa mise à jour et le public cible de la destination ont été les raisons pour lesquelles il a été décidé d’utiliser Google Translate comme une possibilité supplémentaire de collaborer à la compréhension du contenu sans prétendre en aucune façon être une traduction fidèle et exacte du même.

Selon l’agence de tourisme de Cordoue l’utilisation de cet outil est spécifiée dans la section Termes et Conditions du site Web. “Il est basé sur des données statistiques et différents algorithmes pour traduire des textes, des documents et des pages Web dans d’autres langues, avec les limites logiques de ce type d’outils automatiques”, ont-ils soutenu.

«Dès que la situation le permettra, une amélioration de la traduction sera mise en œuvre avec un système mixte, qui combine des outils automatiques avec des relectures faites par des locuteurs natifs pour avoir une meilleure qualité de la traduction et communiquer plus efficacement avec le public qui parle les autres. langues “ajoutèrent-ils.

La semaine dernière, le gouverneur de Cordoue, Juan Schiaretti, a annoncé que la province entrait dans une ouverture progressive et progressive du tourisme. Dans un premier temps, à partir du vendredi 20 novembre, les propriétaires de résidences d’été qui présentaient la documentation de propriété d’une propriété pouvaient voyager et circuler, entre les départements de la province. A partir du 4 décembre, tous les Cordoba pourront faire du tourisme intérieur. À compter du 1er janvier 2021, la province sera ouverte au tourisme national et international.

