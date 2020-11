Roberto Americo Mercadal

Un médecin de la ville de Cordoue de Villa María a été tué de 14 coups de couteau au cours d’une agression présumée contre son domicile et un homme et une femme ont été arrêtés pour ce crime. Il s’agit de Roberto Americo Mercadal, 74 ans, dont le corps a été retrouvé hier à midi par sa petite-fille de 33 ans dans la maison où il vivait seul, située à Rome à 100 ans, dans le quartier de Santa Ana, à environ 150 kilomètres de Córdoba Capital.

Après la découverte, la femme a contacté la police locale, qui a envoyé du personnel sur les lieux et a ordonné une opération pour tenter de retrouver les auteurs.

Après que la petite-fille de la victime a fourni des détails sur les effets personnels du médecin qui manquaient à la maison, les agents ont réussi à identifier un homme et une femme qui transportaient divers objets qui avaient été volés à Mercadal.

Les sources ont indiqué que les deux suspects étaient accusés du crime d ‘«homicide criminis causae», car l’hypothèse principale indique que le vol est le mobile du crime.

En revanche, la procureure Juliana Companys a reçu dans les dernières heures les résultats de l’autopsie correspondant au corps de Mercadal, qui a déterminé que la victime a subi 14 coups de couteau qui ont entraîné la mort.

Companys, pour le moment, a demandé aux experts de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour faire avancer l’enquête et déterminer précisément les circonstances dans lesquelles le meurtre s’est produit.

Mercadal a eu une longue carrière de médecin dans la ville de Villa María, et a été reconnu pour sa pratique de cardiologue et de médecin clinicien, et pour avoir servi dans la police et la justice en tant que police et médecin légiste.

Son crime a suscité la consternation dans la région où les voisins ont adressé un grand nombre de salutations affectueuses aux parents et amis de la victime, qui était père de quatre enfants, veuf et vivait seule dans la maison, tandis que sa plus jeune fille avait un anniversaire hier.

La Casa Balear de Villa María a écrit sur son Facebook: «Aujourd’hui, nous devons dire au revoir à un autre membre de notre maison, le Dr Roberto Américo Mercadal, un participant actif de la troupe de théâtre et membre de l’une des plus grandes familles baléares de notre ville. Nos salutations à tous ses proches, en particulier à sa fille, Silvina, qui était présidente de notre maison. DÉCHIRURE.”

Il y a quelques jours, également à Cordoue, un journaliste a été assassiné de 18 coups de couteau dans la ville de Cordoue après ce qui, selon l’enquête, aurait été un vol et Un jeune homme de 22 ans qui était avec lui quelques instants avant le meurtre a été arrêté pour le crime.

Il s’agit de José Luis de Marco, 55 ans, qui, dans les années 90, a dirigé l’émission «Habitar» diffusée sur la 12e chaîne de Cordoue dans laquelle il a parcouru différentes régions du monde pour montrer des détails de conception, d’architecture et de construction.

Après plusieurs heures passées sans répondre aux appels téléphoniques d’amis et de parents, ses proches se sont approchés de sa maison située rue General Deheza dans le quartier Pueyrredón de la capitale provinciale, en contrebas de l’appartement où vivait sa mère. et ils trouvèrent son corps dans une mare de sang.

Immédiatement, ils ont averti la police et les médecins sont venus sur les lieux, qui ont confirmé la mort de De Marco, qui Il a eu au moins 18 coups de couteau dans différentes parties du corps.

