Narrative | Vendredi 22 janvier 2021

Selon les dernières données officielles, en Tabasco Le nombre de personnes infectées par COVID-19 a augmenté d’un 0,54% après inscription 269 ​​nouveaux cas en ce jour, ce qui augmente le nombre total positifs dans la région a 50035 personnes.

De tous les cas confirmés, actuellement 15 290 sont actifs ce vendredi et 31364 personnes ils ont déjà récupéré. Cependant, le nombre de personnes décédées en raison du nouveau coronavirus, il est 3 381, après avoir confirmé le décès de Onze les gens ce vendredi, selon les dernières données.

Le Mexique atteint 1711283 infectés après avoir enregistré 22339 nouveaux cas le dernier jour

Selon les dernières données, actuellement en Mexique il y a 287131 cas actifs du COVID-19 après confirmation 22339 nouveaux positifs et 13198 sorties médicales ce vendredi. Depuis le début de la pandémie, le nombre total de personnes infectées est passé à 1 711 283, avec 1277978 récupérés et 146174 décédés.

Endroits les plus touchés au Mexique

Les régions de Mexique les plus touchés par l’impact du coronavirus sont:

Mexico, avec 432 631 infections (+ 7965 nouveaux cas confirmés) et 20 298 mort, la région qui compte actuellement le plus grand nombre de personnes dans le pays. État de Mexico, avec 175 900 infections (+2 448 nouveaux positifs) et 22 421 Des morts. Guanajuato, avec 99 098 infections (+1,305 nouveaux cas) et 6 522 décès.

Remarque: Cette nouvelle a été généré automatiquement par Narrativa.