Le ministère de la Santé (SSa) a rapporté que, jusqu’à ce mardi 15 décembre, Ils se sont enregistrés 1 267 202 cas de contagion accumulés de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 115 099 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 11 228 infecté Dans dernières 24 heures, aussi bien que 801 décès.

De même, dans le pays, il y a 42536 cas suspects (avec possibilité de résultat), 1578772 négatifs et un total de 3235890 personnes étudiées dès le premier cas, ce qui signifie que le le taux de positivité est de 38,8%.

Le docteur. José Luis Alomy, Directeur général de l’épidémiologie, a rapporté du Palais national qu’à ce jour, il existe des estimations 61 578 cas actifs de la maladie; c’est-à-dire les patients qui ont commencé avec des symptômes de coronavirus au cours des 14 derniers jours (02 au 15 décembre).

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SRAS-CoV-2 sont Mexico, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Jalisco, Querétaro, Coahuila et Puebla, qui dans l’ensemble concentrent plus des deux tiers (81%) des cas actifs dans le pays.

Se référant à occupation et disponibilité de l’hôpital à l’échelle nationale, il a été signalé que le réseau IRAG a signalé qu’il y avait 29.167 lits généraux, dont 12690 (44%) sont déjà occupés et 16 477 (56%) disponibles. Dans ce domaine, le Mexico est l’entité avec le pourcentage le plus élevé de lits utilisés, avec 82 pour cent.

Alors que sur les 10319 lits avec les fans, 3 778 (37%) sont occupés et 6 541 (63%) disponibles. Ici aussi le Mexico apparaît comme l’État avec le taux d’occupation le plus élevé, avec 71 pour cent.

Dans le Panorama international, il y a un total de 71 581 532 cas confirmés dans le monde. Parmi ceux-ci, ils sont 8 277 128 (12%) cas confirmés au cours des 14 derniers jours.

Le taux global de mortalité reste à 2,3%, et la pandémie active concentre le continent américain avec 240197 cas, ou 48,4 pour cent.

Actuellement, le Mexique continue de quatrième pays au monde avec le plus de décès en raison du coronavirus seulement en dessous des États-Unis, du Brésil et de l’Inde, et le treizième du nombre d’infections, selon la dernière mise à jour de l’Université Johns Hopkins.

70% des Mexicains qui ont eu le COVID-19 sont asymptomatiques

En revanche, le ministère de la Santé a annoncé ce mardi lors de la conférence que, 24,8% de la population du Mexique a des anticorps COVID-19, selon les résultats préliminaires présentés par l’Institut national de la santé publique (INSP).

De même, Dr. Juan Angel Rivera Dommarco, directeur général de l’INSP, a souligné que sur le nombre total de personnes exposées au virus, seulement 20% présentaient des symptômes compatibles avec le virus et 10% présentaient des symptômes »; en contrepartie, les 70% restants ne présentaient aucun symptôme.

Cependant, le fonctionnaire a précisé que la grande majorité des Mexicains sont vulnérables à l’infection. Par conséquent, il a appelé éviter les fêtes et continuer avec précaution, puisque “l’épidémie se terminera dans un instant, mais il y a encore plusieurs mois où nous devrons continuer à prendre soin de nous”.

