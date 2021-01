Jusqu’à ce mercredi 13 janvier, il y a 1571901 cas positifs et 136917 décès dus au COVID-19 au Mexique (Illustration: Steve Allen)

Le ministère de la Santé (SSa) a rapporté que jusqu’à ce lundi 13 janvier, 1571901 cas positifs et 136917 décès dus au COVID-19 au niveau national.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, l’agence de santé a signalé 15 873 infections et 1235 décès causée par la maladie causée par le virus SRAS-COV-2.

Pendant ce temps, 1 970 965 cas négatifs et 3 959 944 personnes ont été étudiés depuis le début de la transmission virale dans le pays.

Lors de la conférence de presse du soir, Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé, a annoncé Quoi la proportion de personnes testées positives au COVID-19 était de 45% à la semaine 53.

Lors de la dernière coupe, 1176658 personnes rétablies de la maladie COVID-19 au Mexique ont été signalées (Photo: SSA)

De plus, le SSa a estimé que 98700 (6%) patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, qui représente les personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

De la semaine 52 à la semaine 53, il y a eu une augmentation 10% dans les cas estimés (somme des infections confirmées et suspectées) dans tout le pays, représentant 1 764 051 à compter de ce mercredi. De même, 1 176 658 personnes se sont rétablies de la maladie.

La décès dû au COVID19 au Mexique augmenté de deux points de pourcentage, debout aujourd’hui à 8 pour cent.

L’entité avec le taux d’occupation le plus élevé en lits COVID-19 de soins généraux est Mexico (Photo: SSA)

En termes d’occupation et de disponibilité des hôpitaux jusqu’au 12 janvier, le Réseau des infections respiratoires aiguës graves (SARI) a indiqué qu’il y a 13490 lits généraux disponibles et 19 041 occupé. Avec ventilateur, un 5180 patients peuvent accéder avant le 5 270 qui sont saturés.

L’entité avec le taux d’occupation le plus élevé de lits d’hôpitaux généraux et de ventilateurs est Mexico, avec une saturation de 91 et 87%, respectivement.

Pour soigner les patients en situation critique due au COVID-19, l’État du Mexique a 13% de disponibilité, Nuevo León avec 21%, Baja California avec 43%, Tlaxcala avec 44% et Hidalgo avec 49% et Aguascalientes avec 50 pourcent.

Au Mexique, 192567 doses du vaccin COVID-19 fabriqué par Pfizer-BioNTech ont été appliquées (Photo: Cuartoscuro)

Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a indiqué qu’au cours des 24 dernières heures, elles ont été appliquées 94395 doses de l’antigène produit par Pfizer-BioNTech, accumulant ainsi 192567 vaccinations contre le COVID-19.

«Aujourd’hui, nous voyons ce changement, cela semble très perceptible, une multiplication par 10 du numéro de demande le plus récent ou plus, qui ont été terminées hier, vous vous souviendrez que nous avons présenté ici à la conférence qu’un peu plus de 4.060 doses avaient été atteintes, dans le reste de la journée 5.000 autres ont été complétées hier, et nous avons eu cette application de 9.925 “.

“L’étape expansionniste est arrivée car nous avons réussi à calibrer l’opération et aujourd’hui nous vaccinons avec 1 000 brigades de vaccination. Ces 1000 brigades de vaccination, comme l’a expliqué le secrétaire à la Défense, ils constituent un conglomérat de fonctionnaires du gouvernement mexicain qui travaillent collectivement pour amener le vaccin sur les différents points », a ajouté le responsable.

En plus de cela, López-Gatell a rappelé que la première phase de la vaccination contre le coronavirus a pour objectif principal la vaccination du personnel médical des unités COVID-19.

Cela nous permet un changement de trajectoire, nous avons maintenant une trajectoire ascendante extrêmement accélérée. Cela se poursuivra car nous aurons des expéditions d’environ 440000 vaccins garantis jusqu’à la fin mars, puis, au milieu de ce mois, nous commanderons les expéditions suivantes jusqu’à ce que nous ayons terminé 34 400 doses du produit Pfizer-BioNTech.

Le sous-secrétaire a expliqué que le vaccin développé par Pfizer-BioNTec fonctionne avec deux applications: l’une au jour zéro et l’autre au jour 21. “Le calendrier d’application de la deuxième dose est également envisagé”, a-t-il souligné.

