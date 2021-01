Ce 19 janvier, le ministère de la Santé a rapporté du Palais national que au Mexique décès confirmés à cause de coronavirus (COVID-19) additionner 144 371 et quoi de neuf 1 688 944 cas confirmés accumulé. Cela signifie que 1 539 personnes sont mortes en un jour et 20 545 ont été infectées.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de contagions actives (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Au niveau national 108 991 cas (6%) sont estimés.

En outre, il y a plus de 2000 décès suspects cela pourrait représenter le total dans les prochaines 24 heures. Aussi, ils ont été comptés 2130,11 cas négatifs, 1264780 personnes récupérées et 4 244 955 personnes notifiées.

Image d’archive. Les ambulanciers paramédicaux transfèrent une patiente souffrant de la maladie causée par le nouveau coronavirus (COVID-19) de l’hôpital de Durango vers un autre hôpital, après qu’elle a été rejetée pour l’occupation de lits complets dans les hôpitaux de Mexico, au Mexique. 6 janvier 2021. REUTERS / Carlos Jasso

La répartition par sexe des cas confirmés montre une prédomine chez les hommes (50,2%). L’âge médian global est de 43 ans. Mexico enregistre la plupart des cas accumulés dans le pays et représente à lui seul 25% de tous les cas enregistrés par l’entité de résidence.

La Mexico, État du Mexique, Guanajuato Nuevo León et Jalisco sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs, suivis de Querétaro, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí qui monte aujourd’hui de deux positions, Coahuila, Morelos, Baja California Sur, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas et Sonora sont intégrés aujourd’hui, Baja California et Michoacán, comme le entités comptant plus de 1 000 cas actifs et qui représentent ensemble 91% des cas actifs dans le pays.

La répartition par sexe dans décès confirmé montre un prédomine 63% chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

