Un employé brandit une pancarte indiquant «Stop» pour organiser les gens qui marchent dans le centre-ville de Mexico dans le cadre de mesures visant à ralentir la propagation de la maladie COVID-19. 13 novembre 2020. REUTERS / Edgard Garrido

Le ministère de la Santé (SSa) a rapporté que, jusqu’à ce jeudi 19 novembre, Ils se sont enregistrés 1019543 cas d’infections accumulées de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 100104 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 4472 infectés Dans dernières 24 heures, aussi bien que 576 décès.

De même, dans le pays, il y a 74134 cas suspects (avec possibilité de résultat), 1244739 négatifs et un total de 2649000 personnes étudiées dès le premier cas, ce qui signifie que le Le taux de positivité reste à 42 pour cent.

Le médecin. José Luis Alomy, Directeur général de l’épidémiologie, a rapporté du Palais national qu’à ce jour, il y a 18947 cas actifs de la maladie; c’est-à-dire les patients qui ont commencé avec des symptômes de coronavirus au cours des 14 derniers jours (6 au 19 novembre).

(Capture d’écran: Gouvernement du Mexique)

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SRAS-CoV-2 sont Cjedu Mexique, Nuevo León, Guanajuato et Durango, que dans son ensemble concentrent le 41% des cas dans le pays.

Se référant à occupation et disponibilité de l’hôpital à l’échelle nationale, il a été signalé que le réseau IRAG a signalé qu’il y avait 28418 lits généraux, dont 10559 (37%) sont déjà occupés et 17 859 (63%) disponibles. Dans cette zone, Durango l’entité avec le pourcentage le plus élevé de lits utilisés, avec 77%.

Alors que sur les 10410 lits avec les fans, 3 048 (29%) sont occupés et 7 362 (71%) disponibles. Ici Aguascalientes reste l’État avec le taux d’occupation le plus élevé, avec 60%.

(Photo: Twitter / HLGatell)

Respect à Panorama international, il y a un total de 55 928 327 cas confirmés dans le monde. Parmi ceux-ci, ils sont 7 750 205 (14%) cas confirmés au cours des 14 derniers jours.

Le taux global de mortalité reste à 2,4%et la pandémie active se concentre sur l’Europe avec 254 649 cas, ou 42,8 pour cent.

Actuellement, le Mexique continue de quatrième pays au monde avec le plus de décès en raison du coronavirus seulement en dessous des États-Unis, du Brésil et de l’Inde, et le onzième en nombre d’infections, selon la dernière mise à jour de l’Université Johns Hopkins.

Plus d’informations en développement.