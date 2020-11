Le ministère de la Santé (SSa) a rapporté jeudi l’avancée du virus SRAS-CoV-2 au Mexique.

Lors d’une conférence de presse en soirée, José Luis Alomía Zegarra, directeur national de l’épidémiologie, a annoncé qu’il 991835 cas cumulés Oui 97056 décès causés par la maladie dans le pays.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, 5 658 personnes ont été ajoutées au nombre d’infections et 626 à celui des décès. De même, il a été signalé que la proportion de personnes testées positives au COVID-19 était de 39% à la semaine 44.

De plus, ils ont été enregistrés 71659 cas suspects avec possibilité de résultat; 1207633 négatifs, et un total de 2 573 807 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays. Également signalé 190 675 cas suspects sans échantillon et 112 005 suspects sans possibilité de résultat.

Le SSa a estimé que 50 549 patients (4%) ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, qui représente les personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

Au Mexique, de la semaine 43 à la semaine 44, il y a eu une diminution plus de 12% dans les cas estimés (somme des infections confirmées et suspectées) au niveau national, en comptant 1 150 013, jusqu’à ce jeudi. Également, 736 197 les gens se sont remis de la maladie, soit une augmentation de 4 pour cent.

En plus de cela, l’établissement de santé a indiqué que, Concernant les décès dus à la maladie COVID-19, une augmentation de 2 pour cent a été observée. De plus, un 46% de diminution des décès depuis la semaine épidémiologique 28, au cours de laquelle le nombre maximal de décès dus au virus SRAS-CoV-2 a été confirmé: 5 321.

Les décès survenus au cours de la semaine épidémiologique 44, 2885. Pendant ce temps, 570 décès suspects ont été signalés avec possibilité de résultat, 10 798 décès suspects sans échantillon, et 4 280 décès suspects sans possibilité de résultat.

Se référant à hospitalisation quotidien national, une occupation totale de 33 pour cent a été signalée. L’occupation des lits d’hôpitaux généraux est de 35%, tandis que celle des lits lits de ventilation, pour les patients gravement malades, est de 26 pour cent.

Alomy a rapporté que l’occupation maximale atteinte était de 18223 Des lits. L’occupation au 11 novembre était de 12 419 personnes, soit une diminution de 32 pour cent. En revanche, l’occupation minimale atteinte était de 9 927 personnes.

En revanche, les hospitalisations pour coronavirus à Mexico ont considérablement augmenté au cours des cinq derniers jours, signalé Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de la capitale.

Lors de sa conférence de presse habituelle, il a annoncé qu’à cause de cela, Demain, il annoncera les nouvelles mesures pour contrôler la propagation du virus, mêmes qui ont été convenus avec le sous-secrétaire fédéral à la Santé, Hugo López-Gatell.

«La tendance à l’hospitalisation qui avait légèrement augmenté a légèrement changé, et Du dimanche à ici, il y a une augmentation très importante de jour en jour des hospitalisations (…) il avait grandi d’une manière très douce et cela a changé », a-t-il dit, expliquant que ces jours-ci, il a cessé de travailler 20 à 100 lits en une journée.

Lorsqu’on lui a demandé si la ville pouvait aller au feu rouge, le président a répondu: “oui, surtout le changement de tendance est ce qui attire l’attention: la croissance du nombre de lits occupés quotidiennement ».

“Je ne voudrais pas parler de la couleur des feux de signalisation mais de mesures supplémentaires que nous voulons prendre avant l’occupation de l’hôpital », a-t-il souligné.

Dans le document technique que le gouvernement de la capitale publie quotidiennement via Twitter, il est montré que jusqu’à la dernière coupe 3161 personnes hospitalisées pour coronavirus à Mexico, dont 803 sont intubées.

Il faut se rappeler que le 28 octobre, les agglomérations de paroissiens qui célébraient traditionnellement San Judas Thaddeus, dans l’église de San Hipólito; plus tard vint le 31 octobre, 1er et 2 novembre jours où pour les fêtes d’Halloween et Le jour des morts, Des réunions ont également été signalées.

Compte tenu de cela, Sheinbaum a fait remarquer qu’il n’était pas facile de déterminer si ces célébrations étaient la raison pour laquelle l’occupation de l’hôpital a augmenté ces derniers jours.

«Il est difficile de savoir si cela est dû à un facteur ou si différents facteurs sont combinés à partir de différentes activités qui ont déjà été développées dans la ville, alors on ne pouvait pas l’associer à un facteur particulier, Mais ce qui est important, c’est que nous prenions des mesures pour qu’elle ne continue pas à croître à cette vitesse », a-t-il précisé.

D’un autre côté, Sheinbaum Pardo a indiqué que le profil des personnes hospitalisées pour coronavirus est similaire à celui du début de la pandémie: les personnes de plus de 55 ans et atteintes de maladies.

«Comme vous le savez, une chose est la contagion et une autre, ce sont les gens qui viennent à l’hôpital. Ils ont un profil similaire aux premiers jours de la pandémie, ils sont personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités“, il a souligné.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Panistas a offert des bateaux Pemex à «Mayo» Zambada pour le trafic de drogue en échange d’une commission: Anabel Hernández

Trahison à l’intérieur du cabinet: c’est ainsi que l’alliance Peña Nieto, Videgaray, Lozoya s’est effondrée

Qui est le “Russe”, le tueur à gages de “Mayo” Zambada qui est dans le viseur des “Chapitos”

López-Gatell: le vaccin d’AstraZeneca pourrait être obtenu d’ici mars 2021 et celui de Pfizer aurait jusqu’à 34 millions de doses