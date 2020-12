Quatre personnes sur 10 ont été infectées par le COVID-19 au cours de la dernière semaine épidémiologique au Mexique (Photo: . / Miguel Sierra)

Ce 19 décembre, le 203e jour de la Nouvelle Normale, José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie, a rapporté avoir déjà ajouté 117.876 décès confirmé au Mexique en raison d’un coronavirus (COVID-19) et quoi de neuf 1313675 infections accumulé. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, 12129 nouvelles infections et 627 nouveaux décès confirmés.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimés (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Jusqu’à ce jour, ils sont estimés 93117 infections de ce type.

Cette semaine 49 de la pandémie il y a eu un 40% de positivitéAutrement dit, quatre personnes sur 10 ont contracté le COVID-19. De plus, 903 décès suspects sont estimés avec possibilité de résultat.

Bilan des infections et décès du COVID-19 au 19 décembre (Photo: SSa)

Ils ont également été comptés 1645836 cas négatifs57 740 suspects avec possibilité de résultat sur un total de 3 365 035 personnes notifiées.

La répartition par sexe en décès confirmé montre un 64% prédominaient chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

Mexico, l’État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Chihuahua et Sinaloa sont les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de décès et qui représentent ensemble plus de la moitié (62 %) de tous ceux du pays. La ville de Mexico à elle seule accumule 16,9% de tous les décès à l’échelle nationale.

Scène de la mort nationale (Photo: SSa)

En outre, le Mexico, État du Mexique, Guanajuato et Nuevo León sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs, suivis de Tabasco, Jalisco, Querétaro, Coahuila et Puebla comme les entités comptant plus de 1 000 cas actifs et qui représentent ensemble plus des deux tiers (82%) des cas actifs dans le pays.

Profession hospitalière

Des 28756 lits de soins généraux dénombrés au niveau national, 15 678 (55%) sont disponibles et 13 078 (45%) employés. Les trois États les plus occupés sont: Mexico, l’État du Mexique et Hidalgo.

Des 10228 lits avec ventilateur, utilisé pour soigner les patients atteints de COVID-19 gravement malades, il est rapporté à l’échelle nationale qu’il y a 6 260 (61%) disponibles et 3 968 (39%) employés. La Basse-Californie et Mexico sont en tête du taux d’occupation le plus élevé, enregistrant plus de 70 pour cent.

Niveau d’occupation des lits dans tout le pays (Photo: SSa)

Progression de la vaccination antigrippale

Le fonctionnaire a souligné que l’avance de la vaccination pour le personnel de santé a dépassé les attentes, car jusqu’au 16 décembre, 988 738 doses ont été appliquées, alors que l’objectif n’atteignait que 907 390, donc il a couvert 109% de cette population.

De la citoyenneté à risque Il a été signalé que 5 151 450 vaccins avaient été appliqués, sur un objectif de 7 206 344; dans femmes enceintes Seuls 707 454 des 1 092 404 estimés ont été vaccinés; de personnes de 60 ans et plus, seuls 6 614 056 de l’objectif soit 11 323 823 ont été vaccinés; dans de moins de 6 à 59 mois de l’âge, seuls 6 629 407 sur 11 953 737 ont été vaccinés contre la grippe; enfin, dans la population considérée comme «autres“, Seulement 2 451 489 sur 4 046 970 ont été immunisés.

Ainsi, à la date indiquée, plus de 59% de vaccination. Les quatre États qui ont le plus grand nombre de population vaccinée contre la grippe sont: Campeche, Tlaxcala, Hidalgo et Chiapas.

