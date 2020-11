Un travailleur de la santé portant un équipement de protection individuelle (EPI) examine le tube de prélèvement d’échantillons faisant partie du test rapide de la maladie à coronavirus (COVID-19) à Mexico, au Mexique, le 20 novembre 2020. REUTERS / Carlos Jasso

Le ministère de la Santé (SSa) a rapporté que, jusqu’à ce vendredi vingt de novembre, Ils se sont enregistrés 1.025.969 cas d’infections accumulées de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 100823 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 6426 infectés Dans dernières 24 heures, aussi bien que 719 décès.

De même, dans le pays, il y a 77608 cas suspects (avec possibilité de résultat), 1251784 négatifs et un total de 2665407 personnes étudiées dès le premier cas, ce qui signifie que le Le taux de positivité reste à 42 pour cent.

Le médecin. José Luis Alomy, Directeur général de l’épidémiologie, a rapporté du Palais national qu’à partir d’aujourd’hui, il y a des 19867 cas actifs de la maladie; c’est-à-dire les patients qui ont commencé avec des symptômes de coronavirus au cours des 14 derniers jours (du 7 au 20 novembre).

(Photo: Twitter / HLGatell)

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SARS-CoV-2 dans l’ordre décroissant sont Cjedu Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco et Durango, que dans son ensemble concentrent le 47% des cas dans le pays.

Se référant à occupation des hôpitaux dans tout le pays, le fonctionnaire a rapporté que dans lits généraux, l’occupation vient de 37%; tandis que les lits avec ventilateur ils enregistrent le 30% D’occupation.

En ce sens, le Dr Ricardo Cortés, Directeur de la promotion de la santé, a annoncé que le feu tricolore épidémiologique dans le pays, du 23 novembre au 6 décembre, ce sera comme suit:

Chihuahua et Durango sont les seules entités qui restent en couleur “rouge»(Risque maximal de contagion).

(Capture d’écran)

Au contraire, c’est la première fois il y a deux états en couleur “vert” (faible risque). Campeche, qui reste encore au moins deux semaines, et maintenant Chiapas.

Dans “Jaune«Ou le risque modéré sera: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Tlaxcala et Puebla.

Tandis que Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, State of Mexico et le CDMX seront dans “Orange” (risque élevé). Cependant, six d’entre eux avec alerte de risque monter au rouge.

“Mexico est en alerte car elle risque d’atteindre le niveau maximum de risque épidémiologique (…) avec la densité de population (de la capitale), le contrôle et l’atténuation ont été plus difficiles”, a déclaré le responsable.

(Photo: Twitter / SSalud_mx)

Pour sa part, le Dr. Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a réaffirmé qu’en dépit du rebond, Les mesures visant à contraindre les citoyens à se conformer aux recommandations ne seront pas renforcées pour éviter les contagions.

“Le gouvernement mexicain a résisté à l’adoption de mesures coercitives et, plus encore, à l’utilisation de la force publique comme instrument pour moduler le comportement social concernant le risque de contagion par le virus SarsCoV2”, a-t-il déclaré.

Respect à Panorama international, il y a un total de 56 623 643 cas confirmés dans le monde. Parmi ceux-ci, ils sont 7 789 270 (14%) cas confirmés au cours des 14 derniers jours.

Le taux global de mortalité reste à 2,4%et la pandémie active se concentre sur l’Europe avec 254 649 cas, ou 42,8 pour cent.

Actuellement, le Mexique continue de quatrième pays au monde avec le plus de décès en raison du coronavirus seulement en dessous des États-Unis, du Brésil et de l’Inde, et le onzième en nombre d’infections, selon la dernière mise à jour de l’Université Johns Hopkins.

