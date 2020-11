(Photo: Cuartoscuro)

Le ministère de la Santé (SSa) a rapporté que, jusqu’à ce samedi vingt et un de novembre, Ils se sont enregistrés 1032688 cas d’infections accumulées de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 101373 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 6719 infectés Dans dernières 24 heures, aussi bien que 550 décès.

De même, dans le pays, il y a 82306 cas suspects (avec possibilité de résultat), 1259,975 négatifs et un total de 2684780 personnes étudiées dès le premier cas, ce qui signifie que le le taux de positivité est de 43%, un pour cent de plus qu’hier.

Le médecin. José Luis Alomy, Directeur général de l’épidémiologie, a rapporté du Palais national qu’à ce jour, 21 407 cas actifs de la maladie ont été enregistrés; c’est-à-dire les patients qui ont commencé avec des symptômes de coronavirus au cours des 14 derniers jours (8-21 novembre).

(Capture d’écran: Gouvernement du Mexique)

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SARS-CoV-2 dans l’ordre décroissant sont Mexico, Guanajuato, Nuevo León, Durango et Jalisco, que dans son ensemble concentrent le 52% des cas dans le pays.

Se référant à occupation et disponibilité de l’hôpital Dans tout le pays, il a été signalé que le réseau SARI a signalé qu’il y avait 28 934 lits généraux, dont 10 635 (37%) sont déjà occupés et 18 229 (63%) disponibles. Dans cette zone, Durango continue d’être l’entité avec le pourcentage le plus élevé de lits utilisés, avec 79%.

Alors que sur les 10452 lits avec les fans, 3 143 (30%) sont occupés et 7 309 (70%) disponibles. Ici Aguascalientes apparaît comme l’État avec le taux d’occupation le plus élevé, avec 60%.

(Capture d’écran: Gouvernement du Mexique)

Respect à Panorama international, il y a un total de 57 274 018 cas confirmés dans le monde. Parmi ceux-ci, ils sont 7 875 067 (14%) cas confirmés au cours des 14 derniers jours.

Le taux global de mortalité reste à 2,4%et la pandémie active se concentre sur l’Europe avec 276712 cas, soit 43,1 pour cent.

Actuellement, le Mexique continue de quatrième pays au monde avec le plus de décès en raison du coronavirus seulement en dessous des États-Unis, du Brésil et de l’Inde, et le onzième en nombre d’infections, selon la dernière mise à jour de l’Université Johns Hopkins.

Plus d’informations en développement.

PLUS SUR CE SUJET:

Régime alimentaire, exercice, intégration familiale et non confinement: les points d’AMLO au G20

Sans messes ni mañanitas à la Vierge: la basilique de Guadalupe ouvrira les 11 et 12 décembre avec des mesures sanitaires

Des tests rapides ont détecté 401 infections COVID-19 lors de son premier jour d’application dans CDMX