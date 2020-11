Mexico est l’entité qui mène la liste des infections et des décès cumulés dus au COVID-19 dans le pays (Photo: . / Carlos Jasso)

L’épidémie causée par le virus SRAS-CoV-2 poursuit son avancée au Mexique. Ce dimanche 22 novembre, le ministère de la Santé (SSa) a annoncé qu’en 24 heures ils se sont inscrits 9187 nouvelles infections et 302 décès dus au COVID-19 dans le pays.

Avec ces chiffres s’accumulent 1 041 875 cas positifs Oui 101676 décès causée par une maladie à coronavirus. De plus il y a 58903 cas suspects avec possibilité de résultat, 1267962 négatif et un total de 2 701 734 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays.

José Luis Alomía Zegarra, directeur de l’épidémiologie au niveau national, a annoncé Quoi la proportion de personnes testées positives au COVID-19 était de 43% à la semaine 46.

“Rappelons-nous que quels que soient les résultats publiés soit par PCR, soit par test antigénique, la recommandation des différentes directives et manuels au Mexique depuis le début de l’épidémie a toujours été que si une personne présente des symptômes et des signes respiratoiresquel que soit le résultat qui peut parfois prendre quelques jours, la personne et ses contacts doivent être isolés», A expliqué le fonctionnaire.

Ce dimanche 22 novembre, 8 187 nouveaux cas positifs ont été enregistrés au Mexique (Photo: Twitter @ HLGatell)

De plus, il a signalé que On estime que 45445 (4%) patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, qui représente les personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

De la semaine 45 à la semaine 46, il y a eu une diminution de (-) 20% dans les cas estimés (somme des infections confirmées et suspectées) au niveau national, en comptant 1 208 237 jusqu’à ce dimanche. également 779104 personnes se sont rétablies de la maladie ont été signalées.

«Nous ouvrons la semaine 46 avec une baisse de (-) 20%, c’est une baisse significative, en fait, il a été comparé aux réductions que nous avons eues de cette ampleur au cours des semaines précédentes, comme 36 et 37. Sûrement ces -20% vont commencer à diminuer au fur et à mesure que nous progressons dans les jours suivants et en fonction du comportement épidémique dans les 32 Etats », a expliqué l’épidémiologiste.

Le ministère de la Santé a signalé qu’il y avait 35% de l’occupation totale des lits pour soigner les patients atteints de COVID-19 au Mexique (Photo: Twitter @ HLGatell)

Concernant les décès dus à la maladie COVID-19, L’agence de la santé a signalé que, de la semaine 45 à 46, un diminution de (-) 6 pour cent.

En plus de cela, un diminution des décès de (-) 47% depuis la semaine épidémiologique 28, au cours de laquelle 5 344 décès causés par le virus SRAS-CoV-2.

D’autre part, Alomía Zegarra a donné des informations sur l’hospitalisation quotidienne nationale. À cet égard, il a expliqué que il y a une occupation totale de 35% (37% dans les lits de soins généraux et 29% dans les lits avec ventilateur).

Au début de la semaine 46, la SSa a signalé une diminution de (-) 20% des cas estimés de COVID-19 dans tout le pays (Photo: . / Carlos Jasso)

Lors de la dernière coupe, une goutte de 27% en occupation hospitalière puisque le plus grand nombre de personnes hospitalisées a été enregistré, avec 18 223.

Nous avons eu une baisse significative pendant pratiquement deux mois et demi, puis nous avons commencé avec une tendance à la hausse pendant deux semaines, puis un plateau et une stabilité, mais au cours des deux dernières semaines, nous avons à nouveau une tendance à la hausse

À compter de ce lundi 23 novembre, le feu de signalisation de risque épidémique, qui stipule que Chihuahua Oui Durango continuer dans couleur rouge (alerte de contagion maximale), 14 entités en orange (risque de contagion élevé), 14 en jaune (risque moyen de contagion) et deux en vert (risque minimal de contagion).

