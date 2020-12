Les membres du personnel médical reçoivent la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre COVID-19 à Mexico (Photo: . / Edgard Garrido)

Compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus, le gouvernement mexicain a lancé l’application du vaccin au personnel de santé prendre soin des patients atteints de la maladie infectés par le virus SRAS-CoV-2.

Lors de la conférence de presse du soir ce lundi, Ruy López Ridaura, Directeur général du Centre national de contrôle des maladies et des programmes de prévention, a rapporté qu’il y a déjà 9 579 antigènes appliqués à la coupure de ce 28 décembre.

«Dans la première phase que nous avons entamée le 24 décembre, un solde d’un peu moins de 3000 doses appliquées a été obtenu, le deuxième jour, avec un envoi qui a été reçu samedi, dimanche il y avait une journée intense à Mexico et Aujourd’hui, le nombre de sites de vaccination à Mexico a été élargi et des sites d’application de vaccins ont été incorporés à Saltillo et à Monterrey.“Dit le fonctionnaire.

Selon le SSa, 9579 agents de santé ont été vaccinés contre le coronavirus (Photo: capture d’écran)

Il a ajouté que la SSa veille à ce que chaque unité hospitalière donne la priorité à l’application aux agents de santé qui sont plus à risque de contracter le virus SRAS-CoV-2. Immédiatement après, le personnel médical le moins exposé à la propagation de la maladie sera vacciné.

Actuellement, le seul vaccin appliqué et approuvé au Mexique et avec lequel nous avons un contrat d’approvisionnement progressif est avec Pfizer-BioNTech. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un vaccin de cette nouvelle plate-forme moléculaire, qui est l’acide ribonucléique messager et, par conséquent, la stabilité et la chaîne du froid est un élément très important pour le maintenir en dessous de 70 degrés quelques heures avant son application.

Le ministère de la Santé a rapporté que jusqu’au 28 décembre, il y avait 1389430 cas confirmés cumulés et 122.855 décès dus au coronavirus (Photo: . / Jose Luis Gonzalez)

Et c’est ça, la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2 continue son passage à travers le Mexique. Le ministère de la Santé (SSa) a indiqué que jusqu’au 28 décembre Il y a 1389430 cas confirmés cumulés et 122.855 décès dus au COVID-19.

De même, 30 085 cas suspects ont été enregistrés avec possibilité de résultat, 1 746 564 négatifs et 3 531 289 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays.

En revanche, jusqu’à aujourd’hui, 1 048 539 personnes ont été libérées après s’être rétablies de la maladie.

Au cours de la semaine épidémiologique 51, un pourcentage de positivité de 40 pour cent a été enregistré. Ce qui signifie que quatre personnes sur 10 qui ont été testées pour COVID-19 la semaine dernière ont été confirmées avec le virus.

Mexico est l’entité qui occupe le plus de lits de soins généraux et de traiter les patients graves dus au coronavirus. Le Réseau des infections respiratoires aiguës graves (SARI) a indiqué que dans la capitale du pays, il n’y a respectivement que 13 et 16% de disponibilité.

En ce qui concerne les données de 2019, la mobilité dans le métro de Mexico a diminué de 50% une semaine avant Noël (Photo: capture d’écran)

Compte tenu de cette augmentation, le gouvernement de Mexico a déterminé que l’entité irait à un feu rouge en raison d’un coronavirus, dans le but d’atténuer la transmission virale.

En conséquence de cette stratégie, López Ridaura a annoncé que la mobilité à Mexico avait diminué de 44% la semaine précédant Noël.

De plus, selon les données du Metro Collective Transport System (STC), une diminution de 40% a été observée la veille de Noël et de 54% à Noël cette année, par rapport aux données de 2019. Dans la semaine précédant le 25 décembre , l’utilisation de ce service a été réduite de 50 pour cent.

Ce que nous voyons ici, c’est la diminution significative qui s’est produite lors de la journée nationale de Sana Distancia, comment elle a été maintenue, elle augmentait et, juste dans les derniers jours, lorsque le feu rouge a été appliqué, nous constatons généralement une nouvelle diminution du la mobilité, qui coïncide également avec la semaine précédente, l’une des semaines les plus mobiles traditionnellement année après année à Mexico

