Le ministère de la Santé (SSa) a fait état des progrès quotidiens de la pandémie de COVID-19 au Mexique, où le mercredi 4 novembre 5225 cas confirmés ont été enregistrés par rapport au mardi 3. De plus, au cours de la même période, il y a eu une augmentation 635 décès.

Cela signifie que, selon le rapport technique de l’agence fédérale, au Mexique, il y a un total de 943630 cas cumulés et 93228 décès directement liée à la nouvelle souche de coronavirus, arrivée au Mexique le 27 février et confirmée par l’Institut national des maladies respiratoires (INER) de Mexico.

Concernant l’épidémie active, un nombre estimé à 45.512 cas. Il convient de rappeler que les cas actifs sont considérés comme les cas positifs par laboratoire et les cas par association clinique-épidémiologique qui ont déclenché des symptômes au cours des 14 derniers jours, permettant d’identifier où il y a une plus grande activité virale et par conséquent une augmentation de la transmission.

Au cours de la conférence de presse tenue au Palais national à 19h00 (heure du centre du Mexique), José Luis Alomía, directeur de l’épidémiologie au Mexique, lisez le rapport technique, qui donne des détails sur la population d’agents de santé qui ont été affectés par le COVID-19.

Dans ce domaine, il a été précisé que la plus grande population de personnes infectées sont des femmesCela contraste avec le chiffre national, dans lequel on observe que la majorité des personnes infectées sont des hommes; cependant, cela est compris parce que la plupart des infirmières sont des femmes. En plus de cela, il faut comprendre que les infirmières sont les plus exposées au virus, car elles sont chargées de canaliser les patients vers la zone correspondante.

Pendant ce temps, la capacité hospitalière n’a pas été mise à jour, donc le dernier rapport est celui du mardi 3 novembre, dans lequel il est précisé qu’il se maintient dans la moyenne nationale au-dessus de 50%, ce qui est un indicateur que la lutte contre Le SRAS-CoV-2 dans la république a été bien géré; cependant, Tant qu’il n’y aura pas de vaccin efficace contre cette maladie, les autorités sanitaires continueront de promouvoir des mesures de distance sociale pour prévenir de nouvelles flambées..

Le dernier rapport du Réseau de lits SARI (infection respiratoire aiguë grave) a indiqué la catégorie des lits généraux, qui a 67% de disponibilitéEn raison des 28 839 lits sans assistance respiratoire mécanique installés dans toute la république, seuls 9 432 ont été occupés, ce qui équivaut à 33%. C’est-à-dire, 19407 lits généraux encore disponibles. Cependant, il convient de noter que l’entité dirigée par Javier Corral a une disponibilité de seulement 12 pour cent.

Quant aux lits avec un ventilateur mécanique, 74% de disponibilité signalée. Sur les 10 298 disponibles dans tout le Mexique, seulement 26%, soit 2 964, sont occupés. Cela libère 7604 lits avec assistance respiratoire artificielle.

Concernant les décès cumulés, la capitale nationale arrive en tête de liste des chiffres, suis-la État du Mexique, Veracruz, Puebla Jalisco et Nuevo León. Pour cette raison, la SSa rappelle l’importance des mesures d’hygiène de base pour contenir la maladie.

1.- Les personnes qui souffrent: diabète, hypertension, obésité morbide, insuffisance rénale, lupus, cancer, maladies cardiaques et respiratoiresOutre les greffes, les personnes âgées à partir de 60 ans, les femmes enceintes, doivent assurer la sécurité de la famille à la maison.

2.- Gardez un distance saine, à au moins 1,5 mètre l’un de l’autre.

3.- Protection et prise en charge des personnes adultes plus âgés, la mesure la plus importante est l’isolement social volontaire et le respect des recommandations de distance saine et de mesures de prévention en cas de visite chez des personnes âgées.

4.- Utilisation de masque et lavage fréquent des mains.

5.- Message d’accueil à distance, ne saluez pas avec un baiser, une main ou un câlin.