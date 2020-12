Des États comme Aguascalientes, l’État du Mexique et la Basse Californie signalent également une occupation de 50 pour cent des lits (PHOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

Ruy López Ridaura, directeur général du Centre national de lutte contre les maladies et des programmes du ministère de la Santé, a rapporté ce dimanche que La ville et l’État du Mexique ont enregistré une augmentation de l’occupation des lits généraux et des ventilateurs, ceci pour la prise en charge des patients atteints de COVID-19.

«Je tiens à signaler qu’aujourd’hui, nous avons 83% d’occupation des lits généraux à Mexico et que l’État du Mexique en a 73%, c’est-à-dire que nous avons actuellement une disponibilité comprise entre 17 et 29. pourcent”, déclara López Ridaura.

Lors de la présentation du rapport technique sur le COVID-19, le médecin a souligné que Mexico était en tête de liste dans le domaine des lits avec ventilateur.

“La situation est grave pour un patient critique, une opération importante, puisque nous avons un capital avec 71% de disponibilité et un feu orange”, déclara López Ridaura.

Selon le rapport du ministère de la Santé (Ssa), des États comme Aguascalientes, l’État du Mexique et la Basse-Californie enregistrent également 50 pour cent d’occupation des lits.

Alors que le Chiapas, Campeche et Veracruz sont des États au feu vert (PHOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

Au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont augmenté de 249 cas, ceci pour atteindre 113 mille 953 décès, selon les chiffres présentés par López Ridaura.

Concernant les cas confirmés, Le Mexique a signalé, avec une date limite du 13 septembre, 1 million 250 000 44 cas.

Au 196e jour de la nouvelle normalité lors de la 283e conférence de presse du feu épidémiologique actuel, il y a deux états avec un feu rouge, 24 en orange et trois en jaune. Tandis que Chiapas, Campeche et Veracruz sont verts.

Il y a également eu 1 543 802 cas négatifs, 55 061 suspects avec possibilité de résultat sur un total de 3 182 316 personnes notifiées.

Pour sa part, Ricardo Cortés Alcalá, directeur de la promotion de la santé, a indiqué qu’il existe actuellement 15938 personnes hospitalisées pour SARS-CoV-2 jusqu’à ce vendredi 11 décembre.

COVID-19 dans le monde

L’Allemagne et la Russie ont enregistré un nombre record de décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures: 598 et 613, respectivement. En outre, le pays teutonique a signalé 29 875 nouvelles infections, le bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. En revanche, la Russie a signalé 613 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui est un nouveau maximum depuis le début de la pandémie, ont rapporté les autorités sanitaires locales.

Au jour 196 de la nouvelle norme à la 283e conférence de presse du feu épidémiologique actuel, il y a deux États avec un feu rouge (PHOTO: VICTORIA VALTERRA / CUARTOSCURO.COM)

Tandis que dans États Unis les autorités sanitaires enregistrées 3309 décès et 231775 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, qui représentent des chiffres records depuis le début de la pandémie. Ainsi, le nombre total de cas aux États-Unis s’élève à 15 851 735 et il y a 1 597 212 décès liés à la maladie.

