Les personnes de plus de 60 ans sont vulnérables aux troubles mentaux dus à d’autres facteurs biologiques tels que les maladies chroniques (Photo: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Dans sa dernière publication de l’année, la revue Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz a présenté une étude qui examine l’impact de la pandémie de coronavirus sur la santé mentale des personnes âgées au Mexique.

L’étude s’intitule “L’impact psychologique des facteurs sociodémographiques et des conditions médicales chez les personnes âgées pendant la pandémie COVID-19 au Mexique” et a été réalisée par une équipe de chercheurs de la Faculté de psychologie de l’Université Anáhuac

Les résultats ont révélé que les adultes plus âgés, en particulier les femmes, sont non seulement plus susceptibles de souffrir de complications de santé physique liées au virus, mais aussi Ils constituent également un groupe particulièrement vulnérable à l’usure psychologique que la crise et l’enfermement ont représenté.

En premier lieu, Les mêmes facteurs de risque qui aggraveraient une image de COVID dans cette population sont également des variantes qui pourraient les conduire à développer un trouble psychiatrique. Ces conditions biologiques deviennent plus pertinentes pour la santé mentale à mesure que l’âge augmente.

La concentration de glucose dans le sang du diabète, par exemple, est associée à un déséquilibre des neurotransmetteurs qui peut provoquer des symptômes dépressifs.

Selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), au Mexique il y a 15,4 millions de personnes de plus de 60 ans. Environ 15% ont un trouble psychiatrique.

L’étude estime que 15% des personnes de plus de 60 ans souffrent de maladie mentale (Photo: Rogelio Morale / Cuartoscuro)

La recherche part de là pour observer comment la crise sanitaire a pu modifier cette proportion en fonction de l’ensemble des facteurs sociaux, contextuels et biologiques qu’elle impliquait.

Particulièrement, le verrouillage et la mise en quarantaine peuvent provoquer «un certain nombre d’effets psychologiques négatifs, notamment des symptômes de trouble de stress post-traumatique, de colère, de confusion, de peur, de douleur et d’insomnie anxieuse. En outre, il existe des facteurs de stress supplémentaires tels que la stigmatisation, l’insécurité financière, l’ennui et le manque de ressources et d’informations.

L’étude a révélé que, bien que l’état de santé le plus signalé parmi les sujets observés ne soit pas un trouble mental (il s’agissait d’hypertension et de diabète), un pourcentage élevé d’entre eux, en particulier des femmes, ont exprimé d’intenses préoccupations liées à la détention.

La plupart d’entre eux, même si c’était aussi une constante chez les hommes, Il était plus préoccupé par la possibilité qu’un membre de sa famille tombe malade que par sa propre contagion. “Cela dénote, d’une certaine manière, le rôle de la famille dans des sociétés comme celle-ci”, explique l’étude.

De plus, «la perception d’événements stressants, ainsi que la réduction des contacts sociaux, peuvent déclencher une augmentation de l’auto-évaluation émotionnelle des personnes âgées, ce qui affecte les états de santé mentale et physique.

La recherche a recommandé de cibler davantage les stratégies de soins de santé mentale pour ce groupe particulier. «Même lorsqu’ils sont considérés comme un groupe vulnérable, il est nécessaire de reconsidérer la perception de leur résilience face à des situations stressantes comme la pandémie», conclut le texte.

Les femmes de plus de 80 ans constituaient le groupe le plus vulnérable aux troubles dépressifs (Photo: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Une revue systématique de 2189 articles similaires à celui de l’Institut national de psychiatrie, publié par la revue Psychiatry Research, a conclu que l’impact de la pandémie sur la santé mentale est présent dans toutes les populations.

Certains groupes connaissent des conditions sociales spécifiques qui les rendent plus vulnérables à une maladie spécifique. Comme les agents de santé, où l’insomnie est plus importante que dans les autres populations, ou les personnes âgées, dont les maladies chroniques (métaboliques et cardiovasculaires) sont des facteurs de risque pertinents pour le développement de troubles dépressifs.

L’Institut national de psychiatrie (téléphone 24/7: 800 9531 1705), ainsi que l’hôpital psychiatrique Fray Bernardino Álvarez (numéro de téléphone de la population générale 24/7: 55 5487 4271) et d’autres établissements de santé publique et civile Ils offrent une attention téléphonique personnalisée à toutes les personnes qui ont besoin de conseils psychologiques.

